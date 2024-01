A Salerno succede di tutto, Retegui segna e viene colpito da uno snack al cioccolato

Tensioni dentro e fuori dal campo tra Salernitana e Genoa. Mentre l’italo-argentino Mateo Retegui esultava per il gol del momentaneo 1-1 dagli spalti dell’Arechi una pioggia di oggetti è arrivata sul campo. È piovuta in campo anche un pietra, poi raccolta dall'arbitro. Lo stesso Retegui è stato colpito da uno snack al cioccolato ed è rimasto stordito per qualche secondo ma si è poi ripreso e ha continuato la gara regolarmente. Strootman ha morso uno snack piovuto dagli spalti in segno di sfida. E dal settore del tifo campano è piovuto di tutto.

Prima del fischio d’inizio della partita (finita con la vittoria per 2-1 del Genoa) all’arrivo dei sostenitori liguri, le due tifoserie hanno rischiato il contatto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, un gruppo di tifosi campani ha cercato d’introdursi nel varco occupato dai sostenitori del Genoa. Le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa, sono riuscite ad opporsi. Ne è scaturito un lancio di fumogeni e bombe carta, uno dei quali ha colpito un’auto della polizia di Stato che è stata interessata da un principio d’incendio.