Il Como frena, la capolista Parma ringrazia

Il Como non va oltre il 2-2 con il Como nel sabato di Serie B. La squadra di Fabregas e Roberts resta comunque al secondo posto, ma ora è scivolata a 6 punti dal Parma capolista, che ieri ha vinto 3-0 al Ferraris contro la Sampdoria. Alla Cremonese basta invece una rete del solito Coda per superare uno Spezia in crisi e salire al terzo posto a 38 punti. La Ternana castiga il Cittadella che nell’ultima giornata aveva fatto piangere il Palermo. Finisce 3-1 per le Fere che hanno trovato nell’ex Cagliari Gaston Pereiro un vero mattatore. La Feralpisalò firma l’impresa della 21ª giornata: gli uomini di Marco Zaffaroni battono il Catanzaro 3-0, mentre finisce pari tra Brescia e Südtirol1-1. Il Cosenza torna al successo in casa contro il Venezia per 4-1. Vince anche il Pisa, che rifila al Lecco un 3-1 a domicilio. Chiude il turno Ascoli-Bari, domani alle 16.15.