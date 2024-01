Cori razzisti a Udine contro Maignan, partita sospesa per 5 minuti

La solita vergogna. Stavolta è toccato al portiere del Milan subire i buu razzisti. Dopo una decina di minuti di ululati contro Maignan, l'arbitro Maresca ha sospeso la partita. Il portiere rossonero è rientrato addirittura negli spogliatoi. La gara è ripresa dopo cinque minuti di stop.

Intanto, il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, che ha seguito la partita Udinese-Milan allo stadio, ha fatto sapere che sono già in corso le attività, da parte della Digos e dei reparti specializzati in servizio per la partita, per individuare gli autori dei cori razzisti all’indirizzo del portiere degli ospiti, Maignan.