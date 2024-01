Salta la panchina di Jose Mourinho, ora la Roma pensa a Daniele De Rossi

L’AS Roma ha annunciato su X che Josè Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. «Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve», si legge nel post sul profilo ufficiale della squadra. Tra i papabili per la sostituzione c'è Daniele De Rossi, capitan Futuro.

«Ringraziamo Josè a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso», hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.”Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. «Auguriamo a Josè e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro». Il tecnico portoghese, sessantesimo tecnico nella storia della Roma, aveva guidato i giallorossi alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione.

Cambia anche l'Empoli

L’Empoli esonera Aurelio Andreazzoli (già subentrato a Paolo Zanetti) e si gioca la carta Davide Nicola per cercare di raggiungere la terza salvezza consecutiva in Serie A. Si affida a uno specialista, per l’ex allenatore della Salernitana memorabile la rimonta dall’ultimo posto nella seconda metà del campionato 2021/2022, ma anche una grande risalita col Crotone nel 2017. Una squadra spacciata alla fine di marzo, salva all’ultima giornata. Un miracolo calcistico con pochi eguali.