Il Genoa ferma anche l'Inter, Dragusin replica ad Arnautovic

Un ottimo Genoa interrompe la striscia di quattro vittorie di fila dell’Inter, fermandola sul pareggio nell’ultima gara del 2023. A Marassi finisce 1-1 con il botta e risposta nel primo tempo tra Arnautovic e Dragusin: la squadra di Inzaghi si porta momentaneamente a +5 sul secondo posto della Juve (impegnata domani con la Roma), ma fallisce il primo match point per il titolo di campione d’inverno.

Gli uomini di Gilardino, invece, centrano un altro grande risultato con una big salendo a quota 20 punti in classifica, in precedenza avevano fermato anche la Juve. I nerazzurri provano a fare la gara sin dai primi minuti, spaventando i padroni di casa prima con una conclusione sballata di Mkhitaryan, poi con un colpo di testa di Thuram su cross di Arnautovic bloccato senza troppi problemi da Martinez. Gli ospiti sembrano tenere bene in mano il comando delle operazioni, ma con il passare dei minuti il Grifone guadagna metri e al 33’ va ad un passo dal vantaggio: Strootman crossa a rientrare dalla destra, Acerbi devia di testa rischiando l’autogol con la sfera che sibila a centimetri dal palo.

L’Inter si spaventa, però sul finale di primo tempo colpisce e passa avanti con il primo gol dal ritorno in nerazzurro di Arnautovic, che mette dentro da due passi dopo un palo colpito da Barella (diverse le proteste genoane per una presunta spinta di Bisseck su Strootman ad inizio azione). Prima del riposo, nel lunghissimo recupero a causa della sospensione per fumogeni, arriva il pareggio del Genoa grazie alla zuccata di Dragusin sul corner di Gudmunsson. Nella ripresa il match è molto equilibrato, la squadra di Gilardino entra in campo con un altro piglio e mette in seria difficoltà gli uomini di Inzaghi, che fanno più fatica a manovrare e costruire occasioni. Al 68’ ci prova Acerbi di testa trovando la respinta di Martinez, mentre un minuto più tardi, dall’altra parte, è Sommer a neutralizzare un tentativo aereo di Vasquez. Per il resto non succede moltissimo, nel finale i nerazzurri tentano gli ultimi disperati assalti alla ricerca del gol vittoria, ma non trovano fortuna.

Il tabellino

Marcatori: pt 42’ Arnautovic; 7' st Dragusin

Genoa (3-5-2): Martínez; Dragusin, Bani, De Winter (1’ st Vasquez); Sabelli, Strootman (15’ st Malinovskyi), Badelj, Frendrup, Martín (32’ st Messias); Gudmundsson, Ekuban (15’ st Retegui). (16 Leali, 14 Vogliacco, 33 Matturro, 36 Hefti, 55 Haps, 2 Thorsby, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 99 Galdames, 37 Puscas, 40 Fini). All.: Gilardino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (44’ st Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (33’ st Dumfries), Barella (33’ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (44’ st Klaassen), Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic (25’ st Sanchez). (12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 21 Asslani, 42 Agoume, 43 Motta,44 Stabile, 49 Sarr). All.: S.Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma

Note: Angoli: 8 a 2 per il Genoa. Recupero: 10’ e 7’. Ammoniti: Gilardino e Barella per proteste. Gudmundsson, Dragusin e Mkhitaryan per gioco falloso Spettatori: 33.249 di cui paganti 5.472 e abbonati 27.777