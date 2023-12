Serie B, il Parma batte il Brescia e vola a +6 sul Venezia

Il Parma è un rullo in Serie B e chiude il 2023 con un’altra vittoria. I campioni d’inverno vincono anche a Brescia per 2-0 con le reti di Bernabé e Man e allungano in classifica sul Venezia. I lagunari pareggiano con la Feralpisalò 2-2 3 (reti di Compagnon, Pohjanpalo su rigore, Compagnon, Altare) e scivolano a -6 dalla capolista, venendo affiancati in classifica da un Como che continua a scalare la classifica. I lariani rimonta il Cosenza grazie alle reti di Cutrone e Verdi, mentre per i calabresi aveva aperto le marcature l’ex rosanero Tutino. Vince in rimonta anche il Lecco, che con la doppietta di Novakovich ribalta il Südtirol e complica la situazione di classifica della squadra allenata da Valente.Finiscono in parità Ascoli-Cittadella (0-0), Ternana-Pisa (1-1, reti di Tramoni da una parte e Sorensen dall’altra) e Spezia-Modena (1-1, reti di Palumbo e Gelashvili). Mentre nell'anticipo la Reggiana aveva battuto 1-0 il Catanzaro con la rete di Girma. Alle 20.30 il big match tra Sampdoria e Bari chiude la 19ª giornata.

La classifica

Parma 38 punti; Venezia 34; Palermo, Cremonese Como, Cittadella 32; Catanzaro 30; Modena 27; Brescia 25; Reggiana 23: Sampdoria*, Bari 22; Cosenza, Pisa 21; Südtirol 20; Ternana, Lecco 17; Spezia, Ascoli 16; Feralpisalò 13

* 2 punti di penalizzazione