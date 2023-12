Il Milan si blocca, la Salernitana sfiora la vittoria

La Salernitana sfiora l’impresa contro il Milan ma alla fine porta a casa un 2-2 che comunque pesa tanto in chiave salvezza. Rallenta, invece, la squadra rossonera che riesce ad acciuffare il pari solo allo scadere.

Pioli, nello stadio in cui iniziò la sua avventura da allenatore professionista, si affida al trio Pulisic, Loftus-Check, Leao alle spalle di Giroud. Pippo Inzaghi, contro il suo passato, si schiera a specchio, affidandosi a Kastanos, Candreva e Tchaouna alle spalle di Dia.

L’avvio è di marca rossonera: la squadra di Pioli prova ad approfittare delle imprecisioni della Salernitana per farsi viva dalle parti di Costil. Il più ispirato è Leao che prima ci prova a giro dal vertice sinistro e, poi, calcia dai venti metri ma la sfera esce di poco alla sinistra del portiere dei campani.

La Salernitana, in campo con lo stesso modulo dei rossoneri, prova a rispondere soprattutto in contropiede. L’occasione per passare capita al 7’ a Dia che, servito da Bradaric, prova a sorprendere Maignan, bravo a deviare in angolo. Scampato il pericolo il Milan prova a cambiare passo ed i pericoli arrivano soprattutto dalle corsie esterne.

Dopo qualche tentativo fallito, il gol rossonero arriva al 17’: Leao rimette al centro una punizione battuta da Reijnders, la palla sbatte prima su Giroud e si trasforma in un assist per Tomori che dal cuore dell’area di rigore batte Costil di testa.

Avanti di un gol, il Milan cala di giri e la Salernitana, anche grazie alle spinta dell’Arechi riesce a riorganizzarsi ma si trova di fronte un Maignan super. Il francese prima (29’) riesce a respingere una palla deviata da Bennacer su cross di Candreva; poi dice di no a Kastanos che colpisce in spaccata da due passi, trovando la risposta di «Magic Mike». Ma sul corner successivo il portiere del Milan non può nulla: Candreva dalla bandierina disegna una parabola perfetta, Fazio svetta più in alto di tutti e spedisce la sfera in fondo al sacco.

Il pari dà fiducia alla Salernitana che nel secondo tempo, pur perdendo Dia per infortunio, dà continuità e al 18’ trova il vantaggio. Kastanos - approfittando anche di un problema muscolare di Tomori - fa partire in contropiede Candreva che dai 25 metri calcia forte sul primo palo, Maignan si lascia sorprendere e la palla termina in fondo al sacco. Due minuti dopo i granata hanno anche la palla per il tris con Mazzocchi ma il tiro dell’esterno, diretto all’incrocio, viene salvato dal portiere francese.

Il Milan impiega molto per riorganizzarsi ma nel finale riesce a riprendere la partita. Prima Costil salva per due volte su Jovic. Ma allo scadere non può nulla sul tiro a volo del serbo che sfrutta una sponda di testa di Giroud. Nel finale la squadra di Pioli ha anche la chance per vincerla ma Costil si supera e salva il risultato.

Salernitana-Milan 2-2

RETI: 17' pt Tomori; 42' pt Fazio; 18' st Candreva, 45'st Jovic

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil 7; Mazzocchi 6.5 (33' st Bronn 6), Fazio 7, Pirola 6 (17' st Gyomber 5.5), Bradaric 6; Coulibaly 6.5, Legowski 6, Kastanos 7 (33' st Martegani 6); Candreva 7.5, Tchaouna 6.5 (33' st Cabral 6.5); Dia 6 (3' st Ikwuemesi 6.5). In panchina: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Simy, Botheim, Lovato. Allenatore: Filippo Inzaghi 6.5

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Calabria 5.5, Tomori 6.5 (20' st Florenzi 6), Kjaer 5.5 (1' st Simic 6), Hernandez 5; Loftus-Cheek 5, Bennacer 5.5 (25' st Jovic 6.5), Reijnders 6; Pulisic 5 (25' st Chukwueze 5.5), Giroud 6, Leao 5. In panchina: Nava, Mirante, Adli, Romero, Krunic, Jimenez, Nsiala, Zeroli, Bartesaghi. Allenatore: Pioli 5.5

ARBITRO: Doveri di Roma 5.5

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 23.467. Ammoniti: Filippo Inzaghi, Leao, Kastanos, Mazzocchi, Gyomber. Espulsi: Fiorillo, al 49' st, dalla panchina, per proteste. Angoli: 6-6. Recupero: 2'; 5'