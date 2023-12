Serie B, davanti frenano tutte. La Sampdoria continua a vincere

Nessuna delle squadre di vertice della Serie B ha vinto, consentendo così al Palermo di recuperare terreno in classifica. La capolista Parma non va oltre lo 0-0 a Cosenza nonostante una lunga inferiorità numerica per l’espulsione dopo 8’ di Hainaut. Cade in casa dil Venezia, che cede 3-2 al Penzo contro il Südtirol: la decide Casiraghi, ancora infallibile dal dischetto.

Altrettanto inattesa la sconfitta della Cremonese a Piacenza: l’1-0 subito dalla Feralpisalò chiude a 486’ l’imbattibilità dei grigiorossi. Modena e Cittadella si annullano a vicenda: al Braglia finisce 1-1. Il Catanzaro inciampa ad Ascoli (1-0), mentre Fabregas incappa a Brescia nella prima sconfitta (2-0) da quando è alla guida del Como. Sorridono la Sampdoria e Pirlo: contro la Reggiana arriva la quinta vittoria (1-2) in sei partite. Oggi la 17ª si completa con il posticipo Lecco-Ternana.

La classifica

Parma 35 punti; Venezia 33; Como 31; Catanzaro 30: Cremonese, Cittadella 29; Palermo 28; Modena 27; Sampdoria*, Brescia 22; Bari 21; Südtirol, Cosenza 20; Pisa 18; Reggiana 17; Ascoli, Spezia, Lecco 16; Ternana 14; Feralpisalò 10

* Sampdoria penalizzata di due punti.