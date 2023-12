Accertamento fiscale per Totti, la finanza a casa dell'ex capitano della Roma

Un atto di verifica fiscale è stato notificato nei giorni scorsi a Francesco Totti, ex capitano della Roma, dai militari della Guardia di finanza. Si tratta di un accertamento di routine spesso disposto nei confronti di persone particolarmente facoltose. Al momento, secondo quanto apprende l’AGI, non ci sarebbe nessuna inchiesta penale sulla vicenda e l’atto non significa che a Totti siano stati mossi rilievi. Il controllo servirà a verificare la regolarità dei pagamenti ricevuti dall’ex giocatore, delle sponsorizzazioni e delle tasse pagate.

L’ex calciatore della Roma sarà ascoltato nei prossimi giorni dalla guardia di finanza. Accanto a lui potrebbero esserci un avvocato fiscalista e un commercialista che serviranno a spiegare i dettagli dei pagamenti.