Calcio scommesse, anche Florenzi indagato a Torino

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. È questa l’accusa mossa dai pm di Torino ad Alessandro Florenzi, ex Roma, campione d’Europa con la Nazionale Italiana. oggi in forza al Milan. Al calciatore è contestata la fattispecie prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989.

La stessa per la quale è indagato Nicolò Zaniolo, ex Roma e oggi in forza all’Aston Villa. Nello stesso procedimento sono indagati anche i giocatori Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.