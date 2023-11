Garcia al capolinea, De Laurentiis valuta Tudor e Cannavaro per la panchina del Napoli

Esonerare Garcia e trovare l’accordo per il nuovo tecnico del Napoli. È questa la missione che da stamattina ha mosso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta di ieri con l’Empoli e la conclusione dell’avventura del tecnico francese sulla panchina. Il patron azzurro stamattina presto è partito da Napoli ed è ora a Roma nei suoi uffici della Filmauro per lavorare sui due fronti, incontrando i propri legali e cominciando i contatti con gli altri allenatori. La prima mossa è decretare l’esonero di Rudi Garcia che ha un contratto biennale ma con la clausola del possibile esonero che lo porterà ad incassare solo un anno di stipendio, che è di circa 2,8 milioni di euro.

De Laurentiis stamattina come prima mossa avrebbe richiamato Antonio Conte che gli avrebbe però confermato la sua scelta di un anno sabbatico e la sua volontà di riprendere una panchina ma dal ritiro estivo, per avere il tempo di costruire la sua squadra. L’altro allenatore con cui il presidente è già in contatto è Igor Tudor con cui è in corso una trattativa: il tecnico vuole un contratto non solo per i prossimi sei mesi ma anche per l’anno successivo. In lizza c'è anche l'ex campione del mondo Fabio Cannavaro che domenica ha assistito alla partita del Maradona accanto al presidente e al fratello Paolo. Nell’agenda del presidente azzurro ci sono anche Eusebio Di Francesco e Francesco Farioli che però sono attualmente al lavoro, rispettivamente al Frosinone e al Nizza. Nel mirino potrebbe esserci anche Lucien Favre, svizzero ed ex allenatore del Nizza e del Borussia Dortmund.