La Sampdoria sbanca Modena: seconda vittoria di seguito per gli uomini di Pirlo

Per la prima volta in stagione la Sampdoria vince la seconda gara di fila sbancando il Braglia e fermando la scalata verticale del Modena, che veniva da tre successi consecutivi. La squadra di Pirlo, su di morale per la vittoria di sabato 4 novembre contro il Palermo (nella foto la gioia dei blucerchiati a fine gara), passa alla prima vera occasione con Esposito che batte Gagno con un tiro deviato da Oukhadda. Poi al 63’ il raddoppio con un tiro dal limite di Kasami. Il Modena è incapace di reagire e resta anche in dieci per il doppio giallo ravvicinato di Abiuso. Finisce 2-0 per gli ospiti.

Nel sabato della Serie B il Como passa al Del Duca 1-0 grazie al solito Cutrone e apre la crisi dell’Ascoli, al terzo ko consecutivo condito dalla protesta dei tifosi. Successo importante in chiave play-off per il Cosenza, che batte 2-0 la Reggiana. La squadra di casa sblocca la partita al 23’ con Voca. Nella ripresa il raddoppio di Tutino, che ribatte in rete un penalty da lui stesso fallito.

Rocambolesco 3-3 tra Feralpisalò e Bari. Alla prima accelerata, i galletti colpiscono: Koutsoupias scende sulla sinistra e pesca al centro Nasti, che di testa batte imparabilmente Pizzignacco. Passano quattro minuti e Diaw sfrutta un erroraccio di Ceppitelli, che controlla male un retropassaggio, per presentarsi a tu per tu con il portiere, che lo stende. È rigore: Pizzignacco però ipnotizza lo stesso Diaw, evitando il 2-0. Ad inizio ripresa il Bari raddoppia con Sibilli (4’), ma un’autorete di Di Cesare permette ai bresciani di rientrare in partita (6’). Al 20’ gran gol di Zennaro, per il momentaneo 2-2. Feralpisalò addirittura in vantaggio al 28’, con un gran colpo di tacco di Sau, ma al 34’ arriva il 3-3 definitivo del nuovo entrato Achik.

Infine, il Pisa espugna con merito il Druso di Bolzano per 2-1 con una doppietta di Valoti. Inutile per il Sudtirol il guizzo di Pecorino.