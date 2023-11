Lecco-Spezia finisce senza gol, Alvini per ora salva la sua panchina

I blucelesti di mister Bonazzoli disputano una buona gara ma non perforano il muro dello Spezia che, alla fine, ha meritato il pareggio. Certo, un palo di Buso, un gol annullato a Novakovich, un’occasionissima di Novakovich nel finale, ma anche un paio di occasioni per gli ospiti. E così alla fine lo zero a zero rappresenta bene quanto è successo in campo nei 90 di gioco più recupero. I 4 mila del Rigamonti-Ceppi, però, non si sono lamentati, perché il Lecco ha dato davvero tutto. Spezia in campo con un inedito 4-3-2-1 che ha resistito a oltranza, provando anche il gioco di rimessa. Alvini, per ora, salva la panchina.

Il tabellino

LECCO (4-3-3): Megrati 6; Lepore 6.5, Celjak 6.5, Bianconi 6 (22' st Battistini 6), Caporale 6; Ionita 6.5, Crociata 6, Sersanti 6.5; Guglielmotti 5.5 (1' st Galli 6), Novakovich 5.5, Buso 6 (38' st Tordini 5.5). In panchina: Saracco, Degli Innocenti, Eusepi, Battistini, Tenkorang, Pinzauti, Marrone, Boci, Agostinelli, Lemmens. Allenatore: Bonazzoli 6.5.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6.5; Amian 6, Muhl 6, Bertola 6.5, Reca 6; Elia 5.5 (22' st Candelari 6), Kouda 6 (28' st Cassata 6), Ekdal 6.5, S. Esposito 6.5; Antonucci 5.5 (22'st F. Esposito 5.5), Moro 6 (28' st Verde 5.5). In panchina: Zoet,Zovko, Moutinho, Serpe, Pietra, Krollis, Corradini, Cugnata. Allenatore: Alvini 6.5

ARBITRO: Monaldi di Macerata 6.5

NOTE: spettatori 4029 per un incasso di 55.150,82 euro. Ammoniti: Sersanti, Bertola, Gugliemotti, Kouda, Cassata, Crociata, F. Esposito, Ekdal. Angoli: 5-2. Recuperi: 2', 3'