L'Udinese apre la crisi del Milan, San Siro fischia i rossoneri

Un Milan sotto tono e ridotto ai minimi termini causa infortuni, privo anche di Hernandez a poche ore dal fischio d’inizio, cade a sorpresa in casa contro una buona Udinese per 1-0. A decidere il match è un rigore di Pereyra nella ripresa. Per il Milan arriva una sconfitta pesante che lo fa scivolare al terzo posto a -6 dalla capolista Inter. Può invece far festa l’Udinese, che sale a quota 10 uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. La prima chance è per gli ospiti e arriva al 9’, quando Pereyra calcia alle stelle da ottima posizione sprecando un regalo involontario di Florenzi. I rossoneri si vedono per la prima volta al 25’, quando Calabria si inserisce bene tra le linee, riceve palla e va al tiro da fuori dai 20 metri ma Silvestri è attento e devia in corner. Al 34’ è Musah a provarci dalla distanza con il sinistro, trovando Silvestri ancora pronto alla parata in tuffo. Sarà l’ultima occasione di un primo tempo povero di emozioni. Al 2’ della ripresa, i friulani si rendono pericolosi quando Kabasele manda alto a pochi passi dalla porta senza sfruttare una spizzata aerea di Success da azione d’angolo.

Sul capovolgimento di fronte, Reijnders si inserisce bene in area favorito da Giroud, ma l’olandese calcia fuori provando uno scavetto da posizione defilata. La svolta arriva al quarto d’ora, quando Ebosele entra in area di rigore e viene atterrato da Adli. Il contatto sembra minimo, ma l’arbitro assegna il rigore e non viene corretto dal Var. Dal dischetto si presenta Pereyra che spiazza Maignan portando in vantaggio gli uomini di Cioffi. Al 25’ ci vuole una bella parata di Maignan per evitare il 2-0 su un colpo di testa ravvicinato di Success. La banda di Pioli non reagisce fino al 90’, quando Silvestri firma una parata da tre punti quando toglie di fatto dalla porta un’incornata ravvicinata di Giroud. In pieno recupero, il portiere ospite alza sopra la traversa un destro dalla lunga distanza di Florenzi. L’ultima occasione arriva a pochi istanti dalla conclusione, quando Leao calcia di poco alto da fuori area.

Il tabellino

Marcatore: st 18’ Pereyra (rig.)

Milan (4-4-2): Maignan 6.5; Calabria 5.5, Thiaw 6, Tomori 6, Florenzi 5.5; Musah 5.5 (37’ st Romero sv), Krunic 5 (1’ st Adli 5.5), Reijnders 5 (22’ st Loftus-Cheek 6), Leao 5.5; Giroud 5, Jovic 5 (1’ st Okafor 5). In panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Pobega. Allenatore: Pioli 5

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 7.5; Perez 6.5, Dijol 7, Kabasele 7; Ebosele 7 (39’ st Ferreira sv), Samardzic 6.5 (33’ st Thauvin sv), Walace 6.5, Payero 6.5 (27’ st Lovric 6), Zemura 6.5 (39’ st Kamara sv); Pereyra 7; Success 6.5 (39’ st Lucca sv). In panchina: Okoye, Padelli, Guessand, Tikvic, Masina, Quina, Camara, Zarraga, Aké, Pafundi. Allenatore: Cioffi 7 Arbitro: Sacchi di Macerata 5.5

Note: Ammoniti: Krunic, Perez, Kabasele. Angoli 11-5. Recupero 1’ pt, 7’ +1’ st