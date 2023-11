Serie D, il Lamezia rinuncia al campionato

La società calcistica Fc Lamezia Terme militante nel girone I di serie D, ha annunciato il ritiro dal campionato in corso. L’Fc Lamezia, nato da un progetto dell'imprenditore lametino Felice Saladini con l'intento di unificare le varie realtà calcistiche cittadine, a tre anni dalla nascita getta la spugna come affermato in una nota.

«Il progetto Fc Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso». Lo si legge in un comunicato del sodalizio lametino.

«Il più grande ringraziamento - è scritto - va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore - annuncia la società - sarà indetta una conferenza stampa». Saladini è lo stesso patron che aveva rilevato la Reggina calcio, nei mesi scorsi esclusa dal campionato di Serie B.

A tutte le squadre del Girone I saranno tolti i punti conquistati contro i lametini in queste prime undici giornate. Le altre osserveranno un ulteriore turno di riposo.