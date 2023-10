Infinito Messi, vince il Pallone d'oro per l'ottava volta

Il Pallone d’Oro 2023 va a Lionel Messi (nella foto) che si aggiudica il prestigioso trofeo per l’ottava volta in carriera. Alle spalle dell’argentino si sono classificati l’attaccante del Manchester City Erling Haaland, e il francese Kylian Mbappè.

Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21 va a Bellingham, il premio Yashin (miglior portiere) a Dibu Martinez, mentre il premio Muller, destinato al miglior attaccante se lo è aggiudicato Haaland.

«Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, e tutti loro. Non voglio dimenticare Haaland e Kylian, che hanno avuto un’annata incredibile». Così Lionel Messi sul palco del Teatro Chatlete alla consegna dell’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera. «Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio . ha aggiunto Messi - I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni. L’unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo, è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l’Argentina campione. Grazie a mia moglie, che c’è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio Diego, non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno», ha detto riferendosi a Maradona che oggi avrebbe compiuto 63 anni.

«Quanto voglio giocare ancora? Mi auguro per tanto tempo, perché è quello che mi piace fare», ha concluso.

Tra le donne, il Pallone d’Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona.