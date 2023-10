Conference League, la Fiorentina gioca a tennis col Cukaricki: 6-0

La Fiorentina risolve la pratica Cukaricki con un netto e roboante 6-0, e a grazie al pareggio per 0-0 tra Genk e Ferencvaros, conquista il primo posto in classifica (assieme ai belgi e agli ungheresi) del gruppo F della Conference League. Una gara che i viola avevano già chiuso nel primo tempo grazie alla doppietta di Beltran, ai primi gol in maglia viola, e Ikone. Nella ripresa arrivavano poi le reti di Sottil, Quarta e Maxime Lopez. La Fiorentina, così, riscatta il brutto passo falso in campionato contro l’Empoli, consentendo anche a Italiano di far rifiatare qualche giocatore, Nico Gonzalez, Arthur e Bonaventura su tutti in vista delle prossime sfide in campionato contro Lazio e Juventus.

Pronti via e i serbi vanno vicini al gol: palla recuperata a centrocampo in fase d’impostazione a Maxime Lopez con Adetunji che serve sulla destra Nikcevi il quale fa partire un tiro secco appena entrato in area viola e palla che passa di poco sopra la traversa. La risposta della Fiorentina non si fa attendere e al 6’ passa in vantaggio: bel lancio dalla propria meta campo di Ranieri, Beltran è molto bravo a liberarsi dalla marcatura, poi dall’out di sinistra si accentra e calcia con il destro segnando il suo primo gol in maglia viola. Un minuto dopo, poi, il giovane Kayode deve uscire per un duro colpo alla caviglia (non sanzionato dall’arbitro), al suo posto entra un altro giovane come Comuzzo. Una manciata di minuti (10’pt) e la Fiorentina raddoppia: punizione calciata da Quarta per Beltran che dalla trequarti vede Belic fuori dai pali e al volo segna con un gol incredibile. E’ un Beltran scatenato in questa serata di Conference League: al 22’pt va vicinissimo alla tripletta, ma la palla si stampa sulla traversa. In campo c’è solo la Fiorentina che ribadisce la sua supremazia andando a segnare il 3-0 al 29’pt con Ikone che dopo un bel dribbling davanti all’area. Al 37’pt i serbi restano in dieci per un brutto fallo di Subotic su Beltran: in un primo momento l’arbitro aveva ammonito il difensore ma una volta richiamato dal Var ha estratto il rosso. Da segnalare che prima di uscire Subotic è andato a chiedere scusa a Beltran per il fallo commesso.

A inizio secondo tempo Italiano lascia Parisi nello spogliatoio, in vista anche delle prossime partite della Fiorentina, inserendo Pierozzi. Come accaduto nel primo tempo anche in avvio di ripresa Cukaricki pericoloso, questa volta con Cvetkovic che trova un varco nella. Retroguardia viola ma una volta arrivato al limite dell’area il suo tiro termina di poco sul fondo. La partita va avanti con lo stesso tema del primo tempo: Fiorentina padrona del campo sempre alla ricerca del gol. E al 21’st i viola fanno poker con Sottil (entrato al 13’st al posto di Ikone, come Nzola per Beltran) che da fuori area calcia una splendida punizione sorprendendo il portiere Belic. La squadra di Italiano non si ferma, si riserva sempre nella metà campo avversaria e al 28’st trova il quinto gol con Quarta bravo a entrare in scivolata dentro l’area piccola sul traversone basso di Sottil. Al festival del gol viola arriva ad iscriversi anche il francese Maxime Lopez (38’st) che dalla lunga distanza di destro indirizza la palla sul secondo palo lasciando fermo sul posto Belic.

Il tabellino

Marcatori: pt 5 5’ e 10’ Beltran, 30’ Ikonè; st 21’ Sottil, 28’ Martinez Quarta, 38’ Maxime Lopez.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode sv (7’ pt Comuzzo 6.5), Martinez Quarta 7, Ranieri 6.5, Parisi 6 (1’ st Pierozzi 6); Maxime Lopez 6.5, Mandragora 6; Ikonè 6.5 (13’ st Sottil 6.5), Barak 6 (22’ st Infantino 6), Kouame 6; Beltran 7 (13’ st Nzola 5.5) In panchina: Christensen, Milenkovic, Amatucci, Arthur, Duncan, Brekalo, Gonzalez Allenatore: Italiano 6.5

Cukaricki (4-3-3): Belic 4.5; Rogan 5 (22’ st Ndiaye 5), Vranjes 4.5, Subotic 4, Tosic 5; Stankovic 5.5 (33’ st Kovac sv), Sissoko 5, Docic 5.5 (1’ st Serafimovic 5); Nikcevic 5.5, Adetunji 5 (1’st Cvetkovic 5.5), Ivanovic 5 (1’st Adzic 5.5) In panchina: Samaurovic, Filipovic, Kovacevic, Tomovic, Singh, Miladinovic, Jankovic Allenatore: Matic 5

Arbitro: Theouli (Cipro) 5.5

Note: spettatori 15357 incasso 177851 euro. Espulso al 37’ pt Subotic per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Vranjes, Docic. Angoli 7-0 per la Fiorentina. Recupero: 4’, 2’