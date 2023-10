Papu Gomez positivo al doping col Siviglia, rischia due anni di stop

L’avventura del Papu Gomez al Monza potrebbe essere già finita: stando al quotidiano spagnolo Relevo, le autorità antidoping avrebbero comunicato al giocatore argentino una squalifica di due anni perché positivo a un controllo antidoping nel novembre 2022.

L'ex giocatore di Catania e Atalanta sarebbe stato sottoposto a un test a sorpresa durante un allenamento ai tempi del Siviglia e si sarebbe poi difeso sostenendo di aver usato qualche giorno prima uno sciroppo dei figli, senza consultarsi prima con i medici del club, dopo una notte insonne. Autorizzato a prendere parte poi al Mondiale in Qatar vinto in seguito con l’Argentina, Gomez aveva quindi risolto consensualmente il contratto col Siviglia che sarebbe scaduto a giugno 2024 ma proprio questa spada di Damocle che aveva sul capo gli aveva impedito di trovarsi una nuova squadra, almeno fino a qualche settimana fa quando ha firmato col Monza. A questo punto il Papu potrebbe provare a fare ricorso, in caso contrario - a 35 anni - questa squalifica potrebbe mettere fine anticipatamente alla sua carriera.