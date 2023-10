Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha convocato Stephan El Shaarawy in sostituzione di Nicolò Zaniolo coinvolto nella vicenda delle scommesse. L’attaccante della Roma raggiungerà Coverciano in mattinata per poi partire con i compagni per Bari dove l’Italia, domani sera, affronterà Malta per le qualificazioni europee.