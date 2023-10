È ancora Juve nel derby, il Torino battuto 2-0

Il derby di Torino resta ancora bianconero, la Juventus vince anche questa stracittadina. Sul 2-0 finale firmato Gatti e Milik, però, pesano come un macigno le uscite a vuoto di Milinkovic-Savic, il portiere del Toro. La squadra di Juric esce ancora con le ossa rotta dallo Stadium, nell’era Cairo le sconfitte diventano 23 su 29 confronti con i cugini. E Allegri, intanto, si ritrova a sole due lunghezze dall’Inter.

Allegri e Juric sono in emergenza, il primo è senza attaccanti mentre il secondo non ha difensori. Le soluzioni per il derby sono quasi inedite: il tecnico bianconero sceglie Miretti per sostenere l’unica punta Kean, quello granata piazza il mediano Tameze nel terzetto insieme a Schuurs e Rodriguez. I padroni di casa giocano con sei centrocampisti, oltre a Miretti ci sono anche Rabiot, Locatelli e McKennie, quest’ultimo spostato in mezzo per lasciare la corsia a Weah con Kostic sulla sinistra. In difesa, invece, non ci sono sorprese e giocano Gatti, l’ex granata Bremer e Danilo. Anche Juric non stravolge nulla nel resto del suo Toro, anche perché di alternative ne ha poche: Seck e Vlasic sono i trequartisti dietro a Zapata, Ricci e Ilic fanno coppia a centrocampo con Bellanova e Lazaro sulle fasce. A bordocampo, per stare vicini ai rispettivi compagni durante il riscaldamento, ci sono anche due grandi assenti della stracittadina, Vlahovic e Buongiorno.

Kean segna già dopo cinque minuti ma il suo gol è annullato per fuorigioco, il Toro risponde intorno al quarto d’ora con un destro di Lazaro che finisce alto. A livello tecnico, però, è un derby di basso livello, tanto che sia Szczesny sia Milinkovic-Savic non vengono mai chiamati a interventi veri e propri: il polacco chiude in corner una traiettoria di Bellanova, il serbo esce bene su un’azione di calcio d’angolo. Così i primi 45 minuti si chiudono senza emozioni.

Allegri comincia la ripresa senza uno spento Miretti e lancia Milik, come nel primo tempo i bianconeri cominciano con un gol: Ilic regala un calcio d’angolo dando il via all’azione con cui Kean conquista il tiro dalla bandierina, Milinkovic-Savic sbaglia totalmente la valutazione dell’uscita e Gatti segna in mischia. Tra l’infortunio alla testa di Bremer e il lungo controllo al Var passano quattro minuti buoni, alla fine il difensore può esultare sotto la curva Sud con i suoi tifosi. Poco dopo la Juve ha l’occasione del raddoppio, Milik schiaccia il colpo di testa e permette al portiere avversario di alzare in angolo. Ed è nuovamente dalla bandierina che i bianconeri colpiscono: Milinkovic-Savic esce ancora malissimo e si fa anticipare dall’attaccante subentrato, che in gioco aereo firma il 2-0.

Juric fa solo un cambio, inserendo Sanabria per Seck intorno al 70’, ma la sua squadra non riesce più a reagire. E il primo tentativo in porta dei granata arriva a tre minuti dalla fine, con Zapata che gira verso Szczesny un cross dalla corsia sinistra. Il derby si chiude con un’altra sconfitta per il Toro, che nelle ultime quattro giornate di campionato ha segnato appena un gol. Festeggia, invece, la Juve che arriva alla pausa rosicchiando punti all’Inter e portandosi a sole due lunghezze.

Il tabellino

Marcatori: 2’st Gatti, 17’st Milik

Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6, Gatti 7, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Weah 6.5, McKennie 6, Locatelli 6.5, Rabiot 6, Kostic 7 (31’st Cambiaso sv); Miretti 5.5 (1’st Milik 7); Kean 6.5 (40’st Yildiz sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Iling-Junior, Fagioli, Rugani, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri 6.5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Tameze 6, Schuurs 5.5, Rodriguez 5.5 (39’st Vojvoda sv); Bellanova 5.5, Ilic 5 (39’st Pellegri sv), Ricci 5.5, Lazaro 5 (39’st Gineitis sv); Seck 6 (26’st Sanabria sv), Vlasic 4; Zapata 4.5. In panchina: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Sazonov, Linetty, Antolini, N’Guessan Cauneman. Allenatore: Juric 5

Arbitro: Massa di Imperia 6

Note: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Bellanova, Gatti. Angoli: 7-3 per la Juventus. Recupero: 1’; 6