Europa League, l'Atalanta vince 2-1 a Lisbona: le firme sono di Scalvini e Ruggeri

L’Atalanta vince a Lisbona (1-2) contro lo Sporting grazie ai gol di Scalvini e Ruggeri. Sono dunque due prodotti del vivaio a lanciare i nerazzurri allo stadio José Alvaladè di Lisbona contro uno Sporting frastornato dal confronto tecnico-tattico. L’Atalanta è ora meritatamente in vetta al Gruppo D di Europa League, anche se la seconda metà della ripresa non è stata facile da gestire.

La partita comincia con moduli più o meno speculari. La Dea si presenta con un tridente: De Ketelaere falso nueve, alle cui spalle agiscono, non troppo larghi, Koopmeiners e Lookman. La prima chance, di testa, è per Kolasinac, avanzato sugli sviluppi del primo angolo rimesso dentro da Zappacosta. I portoghesi faticano a costruire, anche per la diga Ederson-De Roon invalicabile in mediana, ma gli spazi si chiudono progressivamente anche dalla trequarti in avanti, con Koopmeiners che sbatte contro Goncalo Inacio nel tentativo dalla lunga distanza al quarto d’ora.

La squadra di Gasperini stronca ogni ripartenza, vedi Paulinho al 26’ per Pedro Goncalves con Djimsiti perfetto nello stacco in uscita. Nerazzurri manovrieri e attenti, anche se manca decisione nel guadagnare l’area avversaria, come Ederson che verso la mezzora tira in curva sfruttando male il recupero alto di Kolasinac. Largo e lunghissimo, invece, il triangolo con Koopmeiners che proietta Zappacosta sul fondo per il passaggio radente trasformato in gol da Scalvini, 20 anni da compiere l’11 dicembre. Potrebbe essere subito 2-0, quattro minuti più tardi, se Lookman non alzasse la mira da pochi passi sbucando tra Inacio e Reis sul pallone dalla sinistra di Ruggeri. E proprio quest’ultimo, a 2’ dall’intervallo, insacca su una prima respinta con la mano interna del portiere di casa.

Nella ripresa l’allenatore dello Sporting Ruben Amorim effettua tre cambi prima che Gasperini inserisca Scamacca per De Ketelaere e Toloi per Djimsiti, che spreca un giallo su Edwards.

La partita si riapre al 28’: Reis, imbeccato da Catamo, impegna Musso e sulla ribattuta Scalvini allarga il braccio sul sinistro dal limite di Diomande. Var e rigore, Gyokeres segna (31’): la palla finisce in rete dopo aver colpito il palo. I portoghesi sfiorano poi il pareggio. Tocca a Musso chiudere lo specchio della porta a Edwards e Catamo (34’), la seconda volta con l’aiuto del palo. La partita si conclude dopo un ultimo tentativo, al novantesimo, del rientrante Scamacca. Finisce così con la meritata vittoria dell’Atalanta e la delusione sugli spalti dei tifosi portoghesi.

Sporting Lisbona-Atalanta 1-2

RETI: pt 33' Scalvini, 43' Ruggeri; st 31' Gyokeres (rig.)

SPORTING (3-4-3): Adan 5.5; Diomande 5, Inacio 5.5, Reis 5.5 (46'st Braganca sv); Fresneda 5 (22'st Esgaio 6.5), Hjulmand 5 (1'st Coates 6), Morita 6, Nuno Santos 5 (1'st Edwards 6); Paulinho 4.5 (1'st Catamo 6.5), Gyokeres 6.5, Goncalves 6. In panchina: Israel, Diogo Pinto, Luis Neto, Essugo, Quaresma, Ferreira, Ribeiro. Allenatore: Ruben Amorim 6

ATALANTA (3-4-3): Musso 7; Scalvini 6.5 (40'st Palomino sv), Djimsiti 6.5 (9'st Toloi 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6.5 (21'st Holm 6.5), De Roon 6, Ederson 6 (21'st Pasalic 6), Ruggeri 7; Koopmeiners 6, De Ketelaere 6.5 (9'st Scamacca 5), Lookman 6.5. In panchina: Carnesecchi, Rossi, Muriel, Bakker, Adopo, Hateboer, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.5

ARBITRO: Alejandro Hernàndez (Spagna) 6.5

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 42.301. Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Scalvini, Goncalves, Braganca, Scamacca. Angoli: 7-7. Recupero: 1'pt, 5'st