Champions, colpo Lazio a Glasgow: 2-1 al Celtic con un gol di Pedro al 95'

La Lazio cercava la vittoria contro il Celtic in Champions League, e vittoria è stata. Il gol decisivo arriva all’ultimo respiro, in pieno recupero, e porta la firma di Pedro che con un preciso colpo di testa completa la rimonta biancoceleste. Al Celtic Park di Glasgow finisce 2-1 per la Lazio che conquista la prima vittoria europea della stagione. Che la squadra di Brendan Rodgers fosse un avversario ostico Sarri lo sapeva bene. Il primo tempo è equilibrato ma con poche occasioni a parte i gol: Furuhashi porta in vantaggio i padroni di casa, Vecino pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo deviando un colpo di testa di Romagnoli. La ripresa è tutto sommato equilibrata e solo nel recupero la Lazio trova il colpo della vittoria.

Sarri conferma il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni con Vecino in cabina di regia. Lazzari e Hysaj terzini. In casa Celtic. al posto dello squalificato Lagerbielke. Brendan Rdgers si affida a Phillips mentre nel tridente spazio a Yang con Maeda e Furuhashi.

Inizio complicato per la Lazio: i primi minuti sono di studio ma il Celtic è più aggressivo e dopo essersi reso pericoloso (10’) con Furuhashi trova il gol del vantaggio due minuti dopo proprio con il giapponese: Maeda si accentra dalla corsia e scambia con O’Riley, che trova la traccia per servire di prima intenzione Furuhashi, inseritosi centralmente tra i difensori biancocelesti: il giapponese si presenta in area davanti a Provedel e lo batte col destro.

La Lazio prova a riordinare le idee e ripartire alla ricerca del pareggio alzando il baricentro ma fatica a costruire. Al 25’ si rende pericoloso Immobile ma la sua posizione viene valutata in fuorigioco. Il pareggio della Lazio arriva al 29’ al termine di una azione confusa e porta la firma di Vecino: mischia in area sul calcio d’angolo, Romagnoli di testa e Vecino, sempre di testa, corregge in rete da pochi passi. Ristabilita la parità Celtic e Lazio giocano a viso aperto e lo spettacolo ne guadagna. Al 37’ scozzesi pericolosi con O’Riley prova a sorprendere Provedel.

Nella ripresa si riparte con le stesse formazioni dei primi 45 minuti e con la Lazio subito aggressiva ma poco precisa. Come al 6’ quando Felipe Anderson servito da Immobile al termine di un bel fraseggio non riesce a concludere. Al 13’ il Celtic si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dopo un fallo di Kamada su Yang: battuta corta per il destro di Hatate che impegna Provedel, sulla respinta l’azione continua e arriva la conclusione di Johnston che termina alta. Il Celtic alza i ritmi, la Lazio è attenta in difesa. Al 24’ ci prova Kamada dalla distanza ma Hart è attento e blocca a terra. Al 35’ brivido per la Lazio: Palma va a segno per il Celtic ma il gol viene annullato per fuorigioco segnalato dal Var. Rodgers e Sarri danno il via alle sostituzioni: al posto di Zaccagni il tecnico toscano manda in campo Pedro che in pieno recupero, al 50’ trova il gol che decide la partita e regala la vittoria ai biancocelesti: cross di Guendouzi per il colpo di testa dello spagnolo che prende in controtempo il portiere. E la Lazio fa festa.

Celtic-Lazio 1-2

RETI: pt 12' Furuhashi, 29' Vecino; st 50' Pedro

CELTIC (4-3-3): Hart 6; Johnston 6, Phillips 5.5 (17' st Carter-Vickers 6), Scales 6, Taylor 6; O'Riley 6.5, McGregor 6, Hatate 6 (26' st Bernardo 6); Maeda 6.5, Furuhashi 7 (41' st Oh sv), Yang 6 (17' st Palma 6.5). In panchina: Bain, Morrison, Turnbull, Tomoki, Forrest, Ralston, Johnston. Allenatore: Rodgers 6.5

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5.5 (39' st Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5; Kamada 5.5, Vecino 7, Luis Alberto 6 (23' st Guendouzi 6.5); Felipe Anderson 5.5 (23' st Isaksen 6), Immobile 5.5 (26' st Castellanos 6), Zaccagni 5.5 (39' st Pedro 7). In panchina: Sepe, Magro, Pellegrini, Casale, Cataldi, Gila, Rovella. Allenatore: Sarri 6

ARBITRO: Donatas Rumsas (Ltu) 6

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Phillips, Luis Alberto, Castellanos, Palma, Vecino. Angoli: 4-3. Recupero: 1'; 7'