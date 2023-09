Champions, Lautaro salva l'Inter: con la Real Sociedad finisce 1-1

Il cuore del capitano salva l’Inter in Champions League. Ci pensa il solito Lautaro Martinez a tenere in piedi i nerazzurri in casa della Real Sociedad, portando a casa un pareggio dopo una serata difficile per tutti gli uomini di Simone Inzaghi. Ma la rete dell’argentino a pochi minuti dal 90’ permette di strappare un punto pesante in terra basca, quando ormai la vittoria dei padroni di casa sembrava ad un passo.

Un inizio in salita per l’Inter in Champions League, non proprio l’esordio che il tecnico piacentino si era prefissato per rilanciare la corsa dopo la cocente delusione della passata stagione con la sconfitta in finale contro il Manchester City. Colpa anche di un avvio shock, in cui la Real Sociedad dopo quattro minuti colpisce un palo e poi si porta in vantaggio su un clamoroso errore di Bastoni. Una partenza da cui i nerazzurri non si riprendono, azzannati per oltre 75’ dalla corsa asfissiante dei baschi che toglie idee e gioco agli uomini di Inzaghi, con Sommer più volte chiamato in causa con interventi decisivi per evitare un passivo più pesante. Il punto strappato nel finale, però, resta d’oro, soprattutto guardando alla corsa verso gli ottavi.

Il tecnico piacentino fa cinque cambi rispetto alla squadra vista nel derby e la scelta non paga. La spinta dei tifosi baschi porta infatti ad un avvio fortissimo dei padroni di casa: dopo tre minuti Brais Mendez impegna subito Sommer di testa, poi Barrenetxea colpisce un palo da distanza ravvicinata col mancino e per completare l’inizio shock Bastoni perde una sanguinosissima palla che Brais Mendez col mancino trasforma nel vantaggio della Real Sociedad. Partita che si mette subito in salita, un inedito per i nerazzurri che finora non erano mai andati in svantaggio in questo avvio di stagione. E non a caso gli uomini di Inzaghi faticano a creare pericoli, con tanti errori nella costruzione del gioco. È anzi la squadra basca a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa di LeNormand che non centra lo specchio da due passi e con un mancino di Kubo che trova la pronta risposta di Sommer.

Il copione non cambia nella ripresa, quando subito Mendez impegna il portiere nerazzurro su punizione e poi lo svizzero si ripete subito dopo con un miracolo su colpo di testa a botta sicura di Oyarzabal. Inzaghi prova a svegliare i suoi con i cambi, gettando nella mischia Thuram e Frattesi, ma l’Inter continua a faticare per l’altissimo pressing dei baschi. La partita rischia di mettersi mette pure peggio perché Oliver estrae il rosso per Barella dopo un contatto con Mendez, ma l’arbitro inglese torna sui suoi passi al Var. Nemmeno il rischio però sveglia l’Inter, con Merino che scheggia la traversa di testa su corner. I nerazzurri con una rarissima fiammata trovano il pareggio con Thuram, rete che tuttavia viene annullata per fuorigioco.

A poco a poco, però, la pressione dei padroni di casa si affievolisce e la squadra di Inzaghi riesce a mettere la testa fuori dall’acqua. Quando i tre punti sembrano già in tasca ai baschi, ci pensa così Lautaro Martinez, con l’unico tiro in porta interista della serata, a trovare il pareggio: merito di una zampata sotto porta su conclusione sporca di Frattesi a tre minuti dal 90’. La Real Sociedad crolla, l’Inter prova ad andare a caccia anche della rimonta ma l’ultimo assalto non porta effetto.

Il tabellino

Marcatori: pt 4’ Mendez; st 42’ Lautaro

Real Sociedad (4-3-3): Remiro 6; Traorè 6, Zubeldia 6.5, Le Normand 6.5, Tierney 6 (17'st Munoz 6); Mendez 7 (40'st Pacheco sv), Zubimendi 6.5, Merino 6; Barrenetxea 6.5 (17'st Cho 6), Kubo 6 (27'st Odriozola 6), Oyarzabal 5.5 (27'st Sadiq 5.5). A disposizione: Ayesa, Marrero, Gonzalez, Zakharyan, Magunazelaia, Turrientes, Olasagasti. Allenatore: Alguacil 6.5

Inter (3-5-2): Sommer 6.5; Pavard 6, De Vrij 6 (31'st Acerbi 6), Bastoni 5 (10'st Dimarco 6.5); Dumfries 6, Barella 5.5, Asllani 5.5 (10'st Frattesi 6.5), Mkhitaryan 6 (25'st Sanchez 5.5), Carlos Augusto 6.5; Lautaro 6.5, Arnautovic 5 (10'st Thuram 6.5). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Darmian, Klaassen. Allenatore: Inzaghi 6

Arbitro: Oliver (Inghilterra) 5.5

Note: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Traorè, Zubeldia. Angoli: 7-4. Recupero: 1', 6’