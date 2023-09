Stroppa nuovo allenatore della Cremonese: prende il posto di Ballardini, primo tecnico a saltare in Serie B

Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore della Cremonese. Il tecnico, che prende il posto dell’esonerato Davide Ballardini, ha siglato un accordo che lo lega al club grigiorosso fino al 30 giugno 2025.

Con mister Stroppa entrano a far parte dello staff: Andrea Guerra (vice), Giuseppe Brescia (collaboratore tecnico), Fabio Allevi (preparatore atletico), Andrea Primitivi (preparatore atletico), Nicola Dibitonto (preparatore portieri).

Il club lombardo traccia un profilo del nuovo allenatore: «Lodigiano, classe 1968, Stroppa ha iniziato la sua carriera di allenatore sulla panchina della Primavera del Milan, con cui il 14 aprile 2010 ha vinto la Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Pescara, Spezia e Sudtirol, nella stagione 2016/17 è passato al Foggia, dove ha conquistato la promozione in Serie B e vinto la Supercoppa di Lega Pro. Nella stagione 2018/19 sigla un contratto con il Crotone con cui nel campionato successivo conquista la promozione in Serie A. Il 28 maggio 2021 è nominato tecnico del Monza e al termine della stagione, grazie alla vittoria ottenuta nei play-off del campionato cadetto, centra un’altra promozione in Serie A regalando uno storico traguardo ai brianzoli che mai avevano raggiunto il massimo campionato. Stroppa - conclude l’ufficio stampa del club - sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 20 settembre alle ore 14 nella sala conferenze del centro sportivo Giovanni Arvedi».ù

Ieri sera (18 settembre) il Monza aveva comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Giovanni Stroppa, esonerato dal club brianzolo un anno fa. «Il club - aveva scritto il Monza in un comunicato - augura a mister Stroppa le migliori soddisfazioni per il prosieguo professionale, ricordandolo sempre con stima e affetto per aver portato il Monza a una storica promozione in Serie A».

Nel pomeriggio di ieri era arrivato invece l’esonero di Ballardini, ex allenatore anche del Palermo. Quella di Ballardini è stata la prima panchina a saltare nella serie B 2023-24. La Cremonese ha ufficializzato l’esonero di Davide Ballardini con queste parole: «Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona». Il tecnico ravennate era arrivato lo scorso gennaio ed era stato confermato nonostante la mancata salvezza in serie A. L’avvio di stagione fra i cadetti, però, ha visto i grigiorossi raccogliere una vittoria, tre pari - l’ultimo sabato in rimonta contro la Reggiana - e una sconfitta nelle prime cinque giornate di campionato. Ora la Cremonese, che ha un organico considerato fra i migliori della Serie B, ci riprova con Stroppa.