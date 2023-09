Torna «Tutto il calcio», la guida ai campionati

Tante novità e un focus senza precedenti sulle squadre siciliane: dalla Serie A alla Promozione. Torna in edicola domani, con il Giornale di Sicilia «Tutto il calcio», il volumetto che sarà una guida sino alla fine dei campionati per tutti gli appassionati. La guida sarà in vendita a 1,50 euro in abbinata facoltativa con il quotidiano. La copertina dice già molto sui contenuti. L’immagine dell’esultanza di Federico Di Francesco con la maglia del Palermo è, da un lato, la sintesi del mercato da protagonista del club rosanero, dall’altro, l’auspicio per una stagione che tutti ci auguriamo sia esaltante. Foto per foto tutti i protagonisti del Palermo, dai calciatori all’allenatore, fino ai quadri dirigenziali. Una Serie B passata ai raggi X con le rose delle squadre della cadetteria aggiornate con gli ultimi acquisti degli svincolati. Ogni giocatore viene presentato con numero di maglia, data di nascita, nazionalità e ruolo. Non mancheranno le basi di partenza che sono rappresentate dalla classifica e dai bomber della passata stagione, dal cammino dei play-off e dei play-out. Naturalmente, ci sarà il calendario aggiornato con l’ammissione del Brescia e la conferma della neopromossa Lecco. Non solo Palermo.

«Tutto il calcio» partirà dalla Serie A, dal suo albo d’oro, dal palmares delle big e dagli schieramenti sul campo. Anche in questo caso tutte le rose delle squadre aggiornate con gli ingaggi dei giocatori svincolati, gli allenatori, il calendario giornata per giornata con le novità della stagione appena iniziata. Due pagine sono dedicate alle Coppe europee, dalla Champions alla Conference passando per l’Europa League girone per girone. Anche in questo caso con il calendario delle sfide continentali. Naturalmente, ci sarà anche il grande tabellone della Coppa Italia con sfide e incroci sino alla finale di Roma. Un grande capitolo è quello riservato alle squadre siciliane: dalla Serie C passando alla D, all’Eccellenza fino alla Promozione. Tutti i calendari dei Gironi A, B e C della terza serie nazionale. Riflettori puntati su Catania e Messina, ma anche su tutte le partecipanti al raggruppamento meridionale (Casertana compresa, ripescata per ultima) squadra per squadra con giocatori e allenatori.

La Serie D sarà un altro campionato entusiasmante: grande spazio al Trapani che si annuncia grande protagonista con le foto di tutti i suoi giocatori e all’Akragas, neopromossa. Pubblichiamo anche tutte le rose delle squadre siciliane partecipanti. Unico cruccio: il mancato inserimento della Fenice Amaranto che rappresenterà Reggio Calabria dopo la scomparsa della Reggina. Una mossa, quella dell’iscrizione ratificata dalla Lega nazionale dilettanti solo lunedì scorso, che ci ha spiazzato. La guida, infatti, è stata chiusa in redazione il giorno prima. E di questo ci scusiamo con i lettori. Che potrà però beneficiare della lettura dei calendari anche dei due gironi di Eccellenza A e B, oltre che di quelli della Promozione. Naturalmente, in tutti i tornei pubblichiamo i risultati delle partite già disputate. Buona lettura e buon viaggio nel mondo del calcio. «Tutto il calcio» sarà un compagno inseparabile.