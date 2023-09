Il Milan domina all'Olimpico e rovina la festa della Roma per l'arrivo di Lukaku

Il Milan c’è e si vede, la Roma proprio no. Nella serata luccicante dell’Olimpico per festeggiare lo sbarco show di Romelu Lukaku nella Capitale, il Diavolo ricaccia all’Inferno l’esagerato entusiasmo romanista con una partita tutta classe e sostanza. Dopo solo pochi minuti la squadra di Pioli si ritrova avanti grazie al rigore realizzato da Giroud, concesso generosamente dal Var tra le proteste di Mourinho e i suoi. Poi pian piano gli ospiti legittimano il vantaggio a suon di ripartenze e possesso palla e in avvio di riresa arriva il bellissimo raddoppio di Leao: il portoghese va a segno con una specie di mini-rovesciata che chiude il discorso da tre punti e lancia il Milan da solo al comando in attesa di Napoli e Inter. Per la Roma, senza Dybala e che non riesce ad approfittare del tutto di una mezz’ora con l’uomo in più per il rosso a Tomori, non basta il gol di Spinazzola dell’1-2 nei minuti di recupero. Un nuovo stop ed un misero punticino in tre partite che la dice lunga sui sogni da scudetto giallorossi destinati già a rimanere tali.

In casa Milan tutto confermato come ipotesi della viglia con il 4-3-3 schierato da Pioli. A centrocampo c’è Krunic, in avanti Giroud con Pulisic e Leao. Per la Roma, ancora caccia della prima vittoria in campionato dopo il pareggio con la Salernitana e la deludente sconfitta di Verona, torna Mourinho in panchina e si trova di fronte il Milan di Pioli. I rossoneri guidano la classifica con 6 punti e vogliono andare alla pausa con il bottino pieno. José non può contare su Dybala (non convocato) e Lukaku che invece partirà dalla panchina. Torna titolare Aouar con Paredes in mezzo al campo, mentre Pellegrini resta in panchina. In attacco la coppia Belotti-El Shaarawy. Sulla fascia sinistra c’è Zalewski.

Pronti via ed è subito Milan: i rossoneri passano in vantaggio dopo soli otto minuti grazie ad un rigore realizzato da Giroud e concesso tra le proteste dei giallorossi con l’ausilio del Var. L’arbitro Rapuano va a rivedere per il contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek e decide per la concessione del tiro dagli undici metri. Raggiunto il vantaggio la squadra di Pioli continua a spingere andando vicinissima al raddoppio con Pulisic che taglia sul secondo palo e calcia quasi a colpo sicuro ma un grande intervento di Rui Patricio salva la Roma. Giallorossi in chiara difficoltà che alla mezz’ora devono fare a meno del nuovo acquisto Aouar sostituito per problemi fisici da capitan Pellegrini. Nel finale di primo tempo i rossoneri rallentano e la squadra di Mourinho prova a farsi viva con Belotti dalle parti di Maignan ma senza rendersi pericoloso più di tanto.

In avvio di ripresa il Milan rialza e ritmo e arriva subito al raddoppio firmato Leao: Calabria mette in mezzo un bel cross sul secondo palo, l’asso portoghese praticamente da terra si coordina in una specie di semirovesciata e batte ancora Rui Patricio. Il Milan si ritrova in vantaggio 2-0 ma dopo pochi minuti resta anche in dieci per colpa dell’ennesimo svarione di Tomori: Il difensore rossonero commette un altro fallo da giallo su Belotti dopo quello nel primo tempo ed è costretto a lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica. La Roma prova ad approfittarne mettendo dentro al minuto 70 Spinazzola, Bove e soprattutto il nuovo bomber Romelu Lukaku. Il belga appena entrato va vicino al gol con un forte tiro scoccato dentro l’area di rigore che finisce alto. La squadra di Mourinho in undici contro dieci ci prova fino alla fine a rimettere il match in sesto ma il gol di Spinazzola arriva solo nei minuti di recupero ed è ormai, nonostante il forcing negli ultimi istanti di partita, troppo tardi. La festa ed i tre punti al fischio finale sono del Diavolo.

Roma-Milan 1-2

RETI: pt 9' Giroud (rig.); st 3' Leao, 47' Spinazzola

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (34'st Pagano sv), Smalling 5.5, Llorente 6; Celik 4.5 (25'st Spinazzola 7), Cristante 6, Paredes 6 (25'st Bove 6), Aouar 5.5 (31'pt Pellegrini 5), Zalewski 5; El Shaarawy 6 (25'st Lukaku 6), Belotti 6.5. In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Ndicka, Kristensen, Pisilli. Allenatore: Mourinho 5.5

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6, Thiaw 6.5, Tomori 4.5, Theo Hernandez 7; Loftus-Cheek 7 (20'st Kalulu 6.5), Krunic 6.5, Reijnders 6; Pulisic 6.5 (32'st Okafor sv), Giroud 7 (25'st Pobega 6), Leao 7.5 (32'st Chukwueze 6). In panchina: Sportiello, Mirante, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Romero, Musah Allenatore: Pioli 6.5. Arbitro: Rapuano di Rimini 6

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 16'st Tomori espulso per doppia ammonizione. Ammoniti: Loftus-Cheek, Paredes, Lukaku, Okafor. Angoli: 5-3 per il Milan. Recupero: 4' pt, 6' st