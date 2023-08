Coppa Italia, l'Udinese avanza facile: 4-1 al Catanzaro, in gol anche l'ex rosa Lucca

Tutto facile per l’Udinese all’esordio in Coppa Italia con il Catanzaro. I friulani si impongono 4-1, palesando una buona condizione fisica e una completa padronanza della partita, e nel prossimo turno attendono la vincente di Cagliari-Palermo.

Subito in rete i padroni di casa al 9’ con Lovric, che insacca da centro area. Pareggio quasi immediato dei calabresi - neo promossi in serie B - con Vandeputte che al 12’ sfrutta anche un’indecisione di Silvestri. Nuovo vantaggio bianconero a inizio ripresa con un tiro a fil di palo di bomber Beto che al 49’ rompe l’equilibrio. Partita in ghiaccio al 64’ grazie a Thauvin che realizza un rigore con freddezza dopo un atterramento di Beto.

Il poker lo sigla al '93 l'ex attaccante del Palermo Lorenzo Lucca, al suo esordio con la maglia bianconera (è giunto in prestito dal Pisa), con un pregevole scavetto ai danni dell’incolpevole Fulignati, anche lui ex rosa. «Le partite - ha commentato Lucca a fine gara - sono sempre da giocare. Nel primo tempo siamo passati subito in vantaggio ma ci siamo fatti riprendere, all’intervallo il mister ci ha spiegato cosa fare meglio e nel secondo tempo abbiamo seguito le sue indicazioni. Sono contento per la squadra che ha passato il turno, adesso ci aspetta la prima giornata di campionato, dobbiamo riposare e pensare solo alla Juventus».

L’attacco bianconero è la nota più positiva della serata, in attesa dei recuperi dei lungodegenti Deulofeu e Success.

Udinese-Catanzaro 4-1

RETI: pt 9’ Lovric, 12’ Vandeputte; st 4’ Beto, 19’ Thauvin (rig.), 48' Lucca

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina (21' st’ Guessand); Festy (22’ st Ferreira), Zarraga, Walace, Lovric, Zemura (22' st Kamara); Thauvin (43' st’ Aké), Beto (28' st’ Lucca). A disposizione: Padelli, Piana, Success, Abankwah, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu, Zunec. All. Sottil

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Veroli (35’ st Olivieri), Brighenti, Scognamillo; Situm, Pontisso (35’ st Pompetti), Sounas, Ghion (20’ st Curcio), Vandeputte; Brignola (20’ st Verna), Biasci (21’ st D’Andrea). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Welbeck, Bombagi, Katseris. All. Vivarini

Arbitro: Minelli di Varese

Nella foto (dal sito dell'Udinese) Lorenzo Lucca