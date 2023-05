Champions, Europa League e Conference: le partite di ritorno delle semifinali delle italiane in tv

Tornano in campo le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee. Questa settimana si giocano le partite di ritorno di Champions League, Europa League e di Conference e sono 5 le compagini nostrane impegnate. Nella massima competizione europea, derby tra Inter e Milan. I nerazzurri partono dal 2-0 dell'andata, ma il Milan sogna la rimonta: in palio un posto nella finale dell’Ataturk il prossimo 10 giugno. In Europa League, La Juventus cerca l’impresa in Spagna per conquistare la finale di Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo il pareggio per 1-1 nella partita di andata, arrivata solo all’ultimo secondo con il gol di Federico Gatti, sarà di scena al Ramon Sanchez Pizjuan. La Roma, invece, reduce dalla vittoria in Germania sul Bayer Leverkusen con il gol di Bove, ospiterà all'Olimpico una formazione che ha come unico risultato utile a disposizione la vittoria per staccare il biglietto per la finale in Ungheria. In Conference League, la Fiorentina sarà chiamata all'operazione rimonta: al St. Jakob-Park, gli uomini di Italiano dovranno ribaltare l'1-2 subito al Franchi.

Champions League, il derby Inter-Milan

La semifinale di ritorno dell'euroderby tra Inter e Milan si giocherà martedì 16 maggio prossimo allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Il calcio d'inizio del match tra nerazzurri e rossoneri è fissato alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 e sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport, in streaming su Mediaset Infinity+, su Sky Go e su Now tv.

Europa League, le partite di Juventus e Roma

Il match di ritorno della semifinale di Europa League che vede di fronte Siviglia e Juventus, in programma giovedì 18 maggio prossimo alle ore 21, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Tv8, su Dazn, su Sky Sport e anche in streaming su Now tv e Sky Go. Bayer Leverkusen-Roma si giocherà sempre giovedì alle ore 21 e sarà trasmessa in chiaro su Rai1, su Dazn e Sky Sport.

Conference League, dove vedere la Fiorentina

Basilea-Fiorentina, match di ritorno della semifinale di Conference League, si giocherà giovedì 18 maggio prossimo alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta tv su Dazn, su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su Now tv.

