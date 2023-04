Traballa la penalità per la Juventus, il procuratore Taucer: sanzione da rivedere

Rispetto all’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva «temo effettivamente che ci sia una infondatezza rispetto ai punti comminati alla squadra e ci sia una carenza che vada valutata in un nuovo profilo». Lo ha detto il procuratore generale dello sport, prefetto Ugo Taucer, intervenendo nell’udienza di discussione, davanti al Collegio di Garanzia dello sport a sezioni unite, dei ricorsi della Juventus contro la sentenza per la vicenda plusvalenze che l’ha penalizzata di 15 punti in questo campionato.

Parole che farebbero pensare a una richiesta di annullamento con rinvio, ovvero poi a una riduzione del numero di punti di penalizzazione in sede di nuovo giudizio. I legali del club hanno invece esplicitamente sollecitato la revocazione di quella sentenza del 20 gennaio scorso.

Il Collegio di Garanzia ha tre possibilità: il ricorso viene rigettato ed è quindi confermato il -15 in classifica; il ricorso è accolto, con conseguente annullamento della penalizzazione, perchè vengono riscontrati errori formali o procedurali nel modo in cui si è arrivati alla sentenza nei gradi precedenti di giudizio; un rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati dal Collegio di Garanzia e avere così una rimodulazione della sentenza. In questo terzo caso i 15 punti verrebbero temporaneamente riaccreditati alla Juve, in attesa del nuovo procedimento che a quel punto potrebbe anche concludersi con una effettiva riduzione o addirittura una cancellazione dei punti di penalizzazione.

I giudici hanno lasciato la sede del Coni, al Foro Italico, senza fare alcuna comunicazione. E’ quindi presumibile che la decisione venga resa nota domani

