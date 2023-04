Champions, Europa League e Conference: le partite di ritorno dei quarti di finale delle italiane in tv

Sfide da dentro o fuori nelle coppe europee: si giocano le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference. Sono 6 le italiane, che tra martedì 18 e giovedì 20, cercheranno di ottenere la qualificazione per le semifinali. Inter, Milan e Napoli in Champions, Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference sono chiamate a distanza di una settimana nuovamente sui campi europei.

Champions League

In Champions, Napoli e Milan si affrontano allo stadio Maradona nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League; l'andata si è conclusa 1-0 per i rossoneri. La sfida è in programma martedì 18 aprile con inizio alle 21 e sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. L'incontro sarà trasmesso anche sui canali Sky e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now tv. L'Inter, forte della vittoria per 2-0 all'andata, ospiterà il Benfica. La partita si giocherà mercoledí 19 aprile, con inizio alle 21, e sarà trasmessa su Amazon Prime.

Europa League

Giovedì è il giorno dell'Europa League. La Juventus, che all'andata ha vinto 1-0, sarà di scena in Portogallo contro lo Sporting Lisbona. La partita di giocherà il prossimo 20 aprile, con inizio alle 21, e sarà trasmessa da Sky e in streaming su Dazn, Now tv e Sky Go. La Roma sarà invece chiamata a ribaltare la rete subita dal Feyenoord. La partita si giocherà all'Olimpico dalle ore 21 e sarà trasmessa in tv su Sky, Tv8 e in streaming su Dazn, Now tv e Sky Go.

Conference League

La Fiorentina, che la scorsa settimana si è imposta in Polonia per 4-1, ospiterà il Lech Poznan giovedì 20 aprile. La partita avrà inizio alle 18,45 e verrà trasmessa da Sky e in streaming da Dazn, Sky Go e Now tv.

