La Nuova Igea travolge l'Acicatena, inseguono Siracusa e Taormina

La capolista Nuova Igea Virtus si è sbarazzata tre a zero sabato pomeriggio del Città di Acicatena e lo stesso hanno fatto questo pomeriggio le due inseguitrici: il Siracusa al “Nicola De Simone” ha calato un poker nei confronti del Milazzo mentre il Città di Taormina ha superato di misura la Nebros. A Siracusa si era iniziato però con un brivido. Al minuto 5’ ospiti in vantaggio con un tiro a giro dell’attaccante Kari. La gioia milazzese è durata però 4 minuti con Fratantonio che ha pareggiato. Gli azzurri ribaltano il risultato allo scadere del primo tempo con un’azione personale di Ficarrotta.

Ad inizio ripresa il Siracusa è riuscito a calare il tris grazie al calcio di rigore trasformato dal bomber Savasta mentre a cinque minuti dalla fine della partita il poker è stato servito da Ficarrotta che è partito sul filo del fuorigioco ed ha superato il portiere in uscita. Doppietta quindi per il fantasista palermitano che è uscito tra gli applausi del De Simone. Al Taormina del tecnico Marco Coppa, invece, è bastato un gol firmato da Trovato al minuto 27 della ripresa. La classifica quindi recita Nuova Igea 56 mentre Siracusa e Città di Taormina sono attardate a 55 quando mancano quattro giornate alla conclusione del girone B di Eccellenza.

In chiave playout due le sorpresa di giornata: la vittoria due a zero del Comiso sul quotato Modica. I verdearancio escono momentaneamente dalla zona calda. Il Palazzolo grazie al gol iniziale di Cappadocio ha espugnato uno a zero il campo della Roccacquedolcese. Successo pure del Santa Croce che ha superato tre a due la Virtus Ispica, fanalino di coda del girone. Il Santa Croce in questo momento visto i 16 punti di vantaggio sull’Acicatena, penultima in graduatoria, sarebbe salvo. In chiave playoff la Leonzio ha battuto uno a zero la Jonica ritornando al quarto posto e superando di un punto il Modica. Nell’anticipo di sabato il Mazzarrone ha superato tre a uno il Real Siracusa Belvedere. Francesco Gallo

© Riproduzione riservata