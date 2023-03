Impresa Cosenza col Frosinone, Genoa e Sudtirol inseguono

Le sorprese in serie B sono sempre dietro l'angolo e anche la 30esima giornata, l’ultima prima della sosta per le nazionali, non fa eccezione.

Clamorosa l’impresa del Cosenza, che supera di misura la capolista Frosinone allo Stirpe e conquista tre punti davvero preziosi in ottica salvezza. Match piuttosto equilibrato anche se il pallino del gioco lo hanno avuto per di più i ciociari di Grosso, ma in pieno recupero è Brescianini con uno splendido sinistro a giro dal limite di prima intenzione a regalare i tre punti ai rossoblù.

Non rallenta, invece il Genoa che cala il tris sul campo di un Brescia che non riesce in alcun modo a rialzarsi: in gol Gudmundsson (doppietta) e Salcedo. Il Pisa batte per 2-0 il Benevento, sale a 45 punti e si conferma al quinto posto in classifica. Sempre più giù i giallorossi di Stellone, che era squalificato, adesso terz'ultimi in classifica. I toscani sbloccano la gara con il primo gol in nerazzurro di Moreo, che anticipa di testa l’ex Leverbe su cross dalla destra di Touré. Nella ripresa il Pisa controlla e raddoppia al 33' con un destro di Matteo Tramoni su assist perfetto di Torregrossa. Una doppietta di Zaro consente al Sudtirol di superare la Spal e continuare a sognare.

Gli altoatesini inanellano la settima vittoria in undici giornate, inchiodando gli estensi sul fondo della classifica. La partita si sblocca al 26' quando sul tiro di De Col c'è la deviazione decisiva di Zaro. Prodezza inizialmente invalidata dal guardalinee per fuorigioco, ma dopo circa due minuti di replay viene certificata dal Var. Al 73' il raddoppio con un colpo di testa del difensore che non lascia scampo al portiere avversario. Davanti a oltre 16 mila spettatori, poker del Cagliari che vince al Granillo per 4-0 sulla Reggina. Doppietta di Lapadula (una rete su rigore). A segno anche Mancosu (dal dischetto) e Zappa.

Terza vittoria consecutiva casalinga e settimo risultato utile di seguito per il Como che con un gol per tempo, Cerri e Arrigoni, supera un Parma, in dieci nell’ultima mezzora per il rosso a Circati. Un gol di Carboni al 91' permette al Venezia di espugnare il Del Duca e avere la meglio per 1-0 sull'Ascoli. Infine, successo del Perugia che piega 2-0 a domicilio il Cittadella e rilancia ulteriormente le sue ambizioni di salvezza diretta. A risolvere la sfida ci hanno pensato Di Carmine e Casasola. Ieri Palermo-Modena 5-2, domani a chiudere il turno Ternana-Bari.

