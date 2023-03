Champions, Europa League e Conference: le partite degli ottavi di finale delle squadre italiane in tv

Entrano nel vivo le coppe europee con 6 italiane impegnate in tre competizioni. In Champions League, si giocano gli ottavi con Inter e Napoli protagoniste. Il Milan, terza squadra del nostro Paese a giocare nella coppa più prestigiosa, ha disputato la propria partita la scorsa settimana. In Europa League sfide decisive per il passaggio ai quarti per Juventus e Roma, mentre in Conference League provano a proseguire la loro avventura europea Lazio e Fiorentina.

Le italiane in Champions League

Le italiane impegnate questa settimana sono l'Inter che gioca in Portogallo e il Napoli che ospita l'Eintracht Francoforte. Si tratta degli ottavi di finale. I nerazzurri partono dal successo per 1-0 dell'andata firmato Lukaku, e il Napoli dalla netta vittoria fuori casa per 0-2 in gol Osimeh e Di Lorenzo. Porto-Inter che si giocherà martedì 14 marzo, alle ore 21, sarà trasmessa da Canale 5, Sky e Now Tv. Napoli-Eintracht Francoforte, che si disputerà mercoledì 15 marzo con inizio alle 21, sarà visibile su Amazon Prime video.

Le italiane in Europa League

In Europa League di scena Juventus e Fiorentina, entrambe cercheranno di staccare il pass per i quarti. I bianconeri giocheranno a Friburgo, in vantaggio di una rete siglata all'andata da Di Maria. La Roma, forte del 2-0 dell'Olimpico, va a in Spagna dove giocherà contro la Real Sociedad. Friburgo-Juventus, che si giocherà giovedì 16 marzo, con inizio alle 18,45, potrà essere seguita su Dazn, Tv8, Sky e Now tv, mentre Real Sociedad-Roma, che si giocherà sempre giovedì 16 marzo ma alle 21, sarà visibile su Dazn, Sky e Now tv.

Le italiane in Conference League

In Conference League di scena Lazio e Fiorentina. I biancocelesti dovranno rimediare alla sconfitta interna subita nella partita di andata 1-2 contro l'Az, mentre la viola va in Turchia a giocare contro il Sivassport, forte dell'1-0 firmato Barak. Sivasspor-Fiorentina si giocherà giovedì 16 marzo alle ore 18,45 e sarà trasmessa da Dazn, Sky e Now tv, AZ-Lazio, sempre lo stesso giorno, ma alle 21 e sarà trasmessa su Dazn, Sky e Now tv.

