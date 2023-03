Champions, Europa League e Conference: dove vedere le partite delle italiane in tv

Champions, Europa League e Conference: sette squadre italiane sono impegnate nella fase ad eliminazione diretta e gli ottavi di finale. Questa settimana ne scenderanno in campo 5. Napoli, Inter e Milan, reduci da successi nelle partite d'andata, vogliono staccare il pass per i quarti di finale; le prime due squadre giocheranno la prossima settimana. Roma e Juventus, in Europa League, dopo aver superato gli spareggi giocano per accedere ai quarti; stesso discorso per Lazio e Fiorentina in Conference League. I biancocelesti, però, saranno impegnati martedì e non come è consuetudine per le partite di Conference, il giovedì. La variazione al 7 marzo è stata decisa per la contemporanea sfida tra Roma e Real Sociedad, sempre all’Olimpico, di giovedì.

Champions League, dove vedere le italiane in tv

Inter e Milan partono dall’1-0 conquistato a San Siro rispettivamente contro Porto e Tottenham, mentre, il Napoli ospita al Maradona l’Eintracht dopo il 2-0 ottenuto a Francoforte. L'unica a giocare questa settimana sarà la squadra di Pioli. Neroazzurri e partenopei, invece, la settimana successiva.

Tottenham - Milan si giocherà mercoledì 8 marzo con inizio alle 21 e andrà in onda su Amazon Prime.

Europa League, dove vedere le italiane in tv

In Europa League, la Juventus, reduce dal successo nel doppio confronto con il Nantes, se la vedrà con il Friburgo, mentre la Roma con la Real Sociedad dopo aver eliminato il Salisburgo.

Roma- Real Sociedad si giocherà giovedì 9 marzo con inizio alle ore 18:45, sarà in onda su Dazn e Sky.

Juventus-Friburgo, giovedì 9 marzo con inizio alle ore 21:00, sarà in onda su Dazn e Sky.

Conference League, dove vedere le italiane in tv

Per quanto riguarda la Conference, Lazio e Fiorentina, invece, affrontano rispettivamente AZ Alkmaar e Sivasspor dopo i successi su Cluj e Braga.

Lazio - Az Alkmaar si giocherà martedì 7 marzo, inizierà alle ore 18:45, e andrà in onda su Dazn e Sky.

Fiorentina - Sivasspor si giocherà giovedì 9 marzo con inizio alle ore 21 e sarà trasmessa da Dazn e Sky.

