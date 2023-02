Zeman torna al Pescara per la terza volta: obiettivo promozione in Serie B

Zdenek Zeman torna al Pescara che allenerà per la terza volta con la speranza di portarlo in B. Il tecnico boemo, con un passato alla guida della Primavera del Palermo, è già arrivato nel capoluogo abruzzese, all’indomani delle dimissioni di Alberto Colombo dopo il ko a Cerignola, accettate dal club biancoazzurro. «Da parte di tutta la società - si legge in una nota - un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in BiancAzzurro».

«Sono contentissimo. Mi fa piacere essere tornato», le parole di Zeman prima di firmare il contratto con la Delfino Pescara 1936 fino al 30 giugno, con rinnovo automatico in caso di promozione. Nelle due precedenti esperienze erano arrivati una promozione in A nel 2012 (era il Pescara di Verratti, Immobile e Insigne) e un esonero nel 2018.

Zeman ha firmato il contratto con il Pescara e alle 13.10 ha lasciato gli uffici del presidente Sebastiani per recarsi, assieme al massimo dirigente abruzzese e al direttore sportivo Daniele Delli Carri, al DelfinoTrainingCenter di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) dove nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento della squadra. «Sono contento, altrimenti non sarei qui oggi. I rapporti con il presidente? Eravamo sempre in pace. Nessun problema. Pescara per me non è una piazza particolare, ma è anche una bella città, tra l’altro». Obiettivi? «Sono venuto per lavorare - ha detto - perché mi piace stare sul campo per fare qualcosa e speriamo si riesca a raggiungere qualche obiettivo. I tifosi? Li vorrei vedere come dodici anni fa». Alle 17.30 Zeman sarà presentato nel corso di una conferenza stampa all’Ekk Hotel di Città Sant'Angelo.

© Riproduzione riservata