Europa League e Conference, ecco le avversarie delle italiane: la Juve col Friburgo

Sorteggio positivo in Europa League per la Juventus che incrocierà i tedeschi del Friburgo. Meno fortunata la Roma che ha pescato gli spagnoli della Real Sociedad. Gli ottavi di fnale sono in programma il 9 e 16 marzo.

«Sarà una bella sfida, inedita, contro una squadra forte che sta facendo bene in campionato e arriva a questo turno da imbattuta. Col Nantes abbiamo visto che ogni partita è da giocare con la massima attenzione, siamo pronti». Lo ha detto a Sky Sport il direttore sportivo della Juventus Next Gen, Gianluca Pessotto, commentando il sorteggio degli ottavi di Europa League che ha messo di fronte ai bianconeri di Allegri i tedeschi del Friburgo. «Di Maria? Ci auguriamo resti un altro anno, l’importante sarà fare bene e vincere qualcosa - ha aggiunto l’ex difensore - Darà tutto da qui alla fine e speriamo possa essere con noi anche il prossimo anno».

Gli accoppiamenti di Europa League

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League dopo il sorteggio di Nyon: Union Berlino (Ger) - Union st. Gilloise (Bel); Siviglia (Esp) - Fenerbahce (Tur); Juventus (Ita) - Friburgo (Ger); Bayer Leverkusen (Ger) - Ferencvaros (Hun); Sporting Lisbona (Por) - Arsenal (Ing): Manchester United (Ing) - Real Betis (Esp); Roma (Ita) - Real Sociedad (Esp); Shakhtar Donetsk (Ukr) - Feyenoord (Ned).

Gli accoppiamenti di Conference League

Questo il quadro degli ottavi di finale della Conference League stabilito dal sorteggio di Nyon: AEK Larnaca (Cyp)-West Ham (Ing); Fiorentina (Ita)-Sivasspor (Tur); Lazio (Ita)-AZ Alkmaar (Ned); Lech Poznan (Pol)-Djurgardens (Swe); Basilea (Sui)-Slovan Bratislava (Svk); Sheriff Tiraspol (Mol)-Nizza (Fra); Anderlecht (Bel) - Villarreal (Esp); Gent (Bel)-Istanbul Basaksehir (Tur).

