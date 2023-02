Champions, Europa League e Conference: dove vedere le partite delle italiane in tv

Tornano le coppe Europee e sono 5 le squadre italiane che giocheranno questa settimana tra Champions League, Europa League e Conference. In Champions League al via la seconda fase con tre italiane impegnate negli ottavi di finale: Milan, Inter e Napoli agli ottavi di Champions League, ma soltanto i rossoneri giocheranno questa settimana. Inter e Napoli, invece, saranno impegnate la prossima settimana. Torna anche l'Europa League con l'andata degli spareggi che danno accesso agli ottavi. Due le italiane in lizza: la Juve, retrocessa dalla Champions, e la Roma. In Conference, sono due le italiane che giocheranno nella competizione: Lazio e Fiorentina.

Champions League, dove vedere il Milan

Milan - Tottenham si giocherà il 14 febbraio alle ore 21:00 e sarà visibile su Canale 5, Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K), Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251).

Champions League, dove vedere le altre squadre europee

Psg - Bayern Monaco si giocherà sempre il 14 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa su Sky (Sky Sport Football), Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251). Mercoledì 15 Febbraio è la volta di Borussia Dortmund - Chelsea che si disputerà alle 21 e sarà visibile su Amazon Prime Video e Brugge - Benfica che sarà visibile, sempre dalle ore 21, su su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K), Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity+.

Europa League, dove vedere la Juventus e la Roma

Juventus-Nantes si giocherà giovedì 16 febbraio all'Allianz Stadium di Torino. La partita, in programma giovedì alle ore 21, sarà visibile su TV8 in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre e sui canali Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre la partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su Dazn. L’incontro tra Salisburgo e Roma alla “Red Bull Arena” è in programma sempre il 16 febbraio alle ore 18:45 e sarà trasmesso in diretta sul satellite da Skysport e in streaming su Dazn.

Conference, dove vedere la Lazio e la Fiorentina

La partita Lazio - Cluj si giocherà giovedì 16 febbraio alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa sulla piattaforma Dazn e su SkySport, anche in streaming. Il match Braga-Fiorentina che so giocherà sempre il 16 febbraio ma alle 18,45, sarà trasmessa sui canali Sky, Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre, ricordiamo che l’Europa League e tutti i match di questa competizione sono visibili anche su Dazn.

