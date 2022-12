Il lunghissimo addio a Pelè, tre giorni di lutto in Brasile

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto per la morte del leggendario calciatore Pelé, scomparso ieri a 82 anni. In un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale «viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento», si nella misura.

Il corpo di Pelé sarà sepolto a Vila Belmiro, la storica casa del Santos dove il re del calcio ha costruito la maggior parte della sua carriera, ma il Brasile potrà dare l'ultimo saluto a O Rei proprio a Vila Belmiro, lo stadio del Santos. È lì che sarà allestita la camera ardente, come riporta Globoesporte, come richiesto dallo stesso O’Rei alla famiglia. Ancora non sono stati diffusi i dettagli sull’apertura della camera ardente. L’ultimo saluto avrà una durata di 24 ore, dalle 10 del 2 gennaio (all'alba il feretro lascerà l'ospedale Albert Einstein) fino alle 10 del giorno seguente. Al termine dei funerali, un corteo si snoderà per le strade di Santos, compreso il passaggio davanti alla casa della madre di Pelé, Dona Celeste, che lo scorso 20 novembre ha compiuto 100 anni.

