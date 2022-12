Serie B, Reggina-Bari e Genoa-Frosinone sfide di cartello: in coda spicca Perugia-Venezia

Il diciottesimo turno del campionato di Serie B inizierà sabato pomeriggio con due anticipi (alle 18 Pisa-Brescia e alle 20.30 Reggina-Bari). A seguire sette partite in programma domenica (tutte alle 14 tranne il Palermo alle 18.45) e il posticipo del lunedì tra Perugia e Venezia (20.30). È il turno che precede il cosiddetto ‘boxing day’, cioè il turno di campionato durante il giorno di Santo Stefano così come vuole la migliore tradizione inglese; turno quello del 26 dicembre, che concluderà il girone di andata e regalerà qualche giorno di riposo alle squadre.

Non c'è dubbio che Reggina-Bari è indiscutibilmente il big match della diciottesima giornata in cui brillano due sfide del sud: la gara del Granillo ma anche Palermo-Cagliari di domenica al Barbera.

Altra gara di cartello sarà l'incrocio tra Genoa e Frosinone, ancora una volta una partita che mette di fronte due campioni del mondo come Gilardino e Grosso. Probabilmente l'ex attaccante rosanero, tecnico della Primavera del Genoa e ora prestato alla prima squadra, contro la capolista si gioca la possibilità di venire confermato sulla panchina genovese.

In coda spicca il match salvezza tra Perugia e Venezia ma gare complicate si prevedono per tutte le compagini coinvolte nella lotta retrocessione. Il Como va in casa della Ternana mentre la Spal giocherà a Parma. Ancora una trasferta per il Benevento di Cannavaro che sarà di scena a Modena mentre incontri casalinghi non del tutto agevoli vedranno impegnati il Cittadella con il Sudtirol ed il Cosenza con l'Ascoli.

