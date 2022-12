Frena il Frosinone, vince la Reggina, pari senza reti tra Cosenza e Perugia

Spettacolare turno del campionato di Serie B, tra emozioni e gol all’ultimo minuto che cambiano risultati che sembravano acquisiti. E’ esattamente quello che è accaduto alla capolista Frosinone che a Bolzano contro la sorpresa Sudtirol rischia il ko, evitato solo al 95'. Gli altoatesini centrano comunque il dodicesimo risultato utile consecutivo, ma masticano amaro per la grossa opportunità svanita all’ultimo secondo. La gara si sblocca al 24' con il lancio di Odogwu è per la corsa di Rover, il laterale mette al centro per De Col che insacca di testa. Poi al 50' della ripresa il tapin di Monterisi firma il pareggio che salva i ciociari. Prestigiosa vittoria esterna per 2-0 della Reggina sul campo del Brescia. Apre Fabbian di testa, raddoppia Menez che con un tocco morbido supera Andrenacci e deposita in rete. Calabresi a -3 dalla vetta. Continua il momento difficile per il Bari che non vince da sette gare, coi galletti che non vanno oltre lo 0-0 al San Nicola contro un ottimo Pisa, coi toscani in dieci dal 76'. Situazione complicata anche in casa Genoa, coi rossoblù che sono caduti al Ferraris, dopo il ko dello scorso turno col Perugia, per 1-0 contro il Cittadella. Decisivo un gol di Antonucci.

Fischi per i grifoni, ora la panchina di Blessin è davvero a rischio: "I risultati non ci danno ragione, ma noi dobbiamo solo continuare a lavorare - ha detto l’allenatore del Genoa -. Io penso solo a fare bene già dalla prossima gara. Solo cominciando a vincere allontaneremo questo brutto momento". Spettacolare 3-3 tra Ascoli e Como. Marchigiani avanti con l’autorete di Cerri, poi il ribaltone dei lombardi con la doppietta di Mancuso. Nella ripresa rosso per Gondo e Ascoli in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica arriva il pari con Ciciretti. Reazione rabbiosa della squadra di Longo che torna avanti con Blanco, ma all’83 Simic trova il definitivo pareggio. Il derby emiliano tra Spal e Modena è dei canarini. Estensi piegati 3-2 al fotofinish. Pronti via e al 35' la squadra di Tesser resta in dieci ma nonostante ciò passa con l’autogol di La Mantia. Nella ripresa la formazione di De Rossi acciuffa il pari con Moncini, ma poi arriva il tris del Modena con Falcinelli e il rigore di Marsura. Inutile nel recupero il gol di Moncini.

Terza sconfitta di fila per De Rossi. Pari senza reti tra Cosenza e Perugia, mentre basta un gol di Brunori al Palermo per piegare per 1-0 al Vigorito il Benevento. Corini si salva, Cannavaro in bilico. Infine, ieri, pari per 1-1 tra Cagliari e Parma e successo per 2-1 del Venezia al Penzo con la Ternana. Il campionato di Serie B corre, si torna in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì e giovedì

