Il Frosinone piegato dal Cagliari, il Perugia supera il Genova

Risultati a sorpresa, gare combattute fino al fotofinish e tante emozioni. Dopo una settimana di sosta la Serie B riparte per come si era fermata, con l’equilibrio che regna sovrano.

In vetta c'è e resta il Frosinone, anche se non riesce a centrare la settima vittoria consecutiva, ottenendo - però - un buon pari con il Cagliari. Allo Stirpe al 14' sono gli ospiti a trovare il vantaggio con Luvumbo, che appoggia in rete dopo aver approfittato di una clamorosa ingenuità della difesa di casa. La reazione dei ciociari arriva al 32' grazie a Rohden. Il sorpasso giunge al 67' con una perla assoluta di Insigne, che riceve sul vertice dell’area e lascia partire una battuta a giro di sinistro che si insacca all’incrocio dei pali. A pochi secondi dal termine, Lapadula su rigore regala il pari ai suoi mentre il Var salva il Frosinone dalla beffa annullando il 2-3 di Pavoletti per fuorigioco.

Stesso risultato anche nel lunch match tra Reggina e Benevento, Inzaghi contro Cannavaro. Calabresi avanti di due con Hernani (su rigore) e Canotto, nella ripresa la rimonta dei sanniti con Improta e Acampora.

Inaspettato successo del Perugia che al Curi riesce a piegare per 1-0 il Genoa grazie ad un guizzo di Olivieri. Nel finale i rossoblù si sono visti annullare il pari di Strootman, dopo una consulta dell’arbitro col Var. Il Brescia torna a vincere due mesi e mezzo dopo dall’ultima volta e lo fa superando per 2-0 la Spal di De Rossi. Apre Ayè al 14', raddoppio al 42' con un colpo di testa di Mangraviti. Match combattuto tra Como e Bari, coi galletti che acciuffano l’1-1 nel finale con un rigore di Botta, che risponde al penalty trasformato da Cerri poco prima del termine del primo tempo, dopo averne fallito un altro al 24'. Ascoli due volte avanti al Druso, Sudtirol bravo in entrambe le occasioni a trovare il pari. La sblocca Ciciretti al 1', pareggia Casiraghi al 57'. Otto minuti più tardi è Caligara a portare nuovamente in vantaggio l’Ascoli, ma all’84' con la rasoiata di Rover i padroni di casa ritrovano il pareggio definitivo. Brignola risponde ad Antonucci nell’1-1 tra Cittadella e Cosenza; mentre il Venezia espugna nel posticipo il Barbera superando per 1-0 il Palermo - che ha fallito anche un penalty con Brunori - grazie ad una rete di Pohjanpalo. Ieri il Modena si è imposto per 2-1 al Tardini nel derby col Parma e il Pisa ha superato per 3-1 la Ternana. Si torna in campo sabato prossimo con gli anticipi della 15esima giornata.

© Riproduzione riservata