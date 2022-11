Serie B, nasce un nuovo format per gli italiani all'estero

Una serie B frizzante, un campionato cadetto che si trova nuovi spazi televisivi importanti e anche all'estero. Dopo aver chiuso l'accordo per la vendita dei diritti per la trasmissione delle gare in decine di nazioni, la Lega B ha ceduto a Rai Italia le immagini sapienti di tutte le partite di ogni singola giornata di campionato.

Per gli italiani all'estero la possibilità di vedere di highligths durante il programma ‘Casa Italia’, in onda il martedì e che vede l'interesse di moltissimi italiani sparsi nel mondo, in tutti i cinque continenti. Insomma una serie B sempre più internazionale che raggiungerà 22 milioni di case; grande opportunità per i tifosi delle diverse squadre del secondo torneo professionistico italiano.

Da uno studio di settore si stima che, fra chi vive e lavora all'estero, saranno almeno 6 milioni i nostri connazionali che potranno vedere gli highligths della loro squadra grazie alla tv generalista Rai Italia, gratis e in chiaro per i residenti fuori i confini italici. Non c'è dubbio che una forte spinta in tal senso l'abbiano data piazze importanti come Palermo, Genova, Bari, Cagliari, Parma o società di grandi tradizioni che quest'anno partecipano al campionato di Serie B 2022-2023.

