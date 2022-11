Serie B: il Frosinone consolida il primo posto, il Palermo è a metà classifica, sprofonda il Cosenza

Terminata Como-Venezia (1-0), manca soltanto la gara in programma domani sera al Granillo fra Reggina e Genoa per completare il 12° turno del campionato di serie B. Una giornata particolare con tanti scontri diretti in coda e qualche match fra le squadre di vertice come, appunto, quello che domani chiuderà la giornata.

Un turno in cui il Frosinone si è confermato al vertice della classifica ottenendo la sua quinta vittoria consecutiva (contro un Perugia sempre più ultimo). Soltanto il Palermo ha bissato il successo del turno precedente, per il resto nessuna squadra ha ottenuto due vittorie consecutive fra questo e l'undicesimo turno.

La giornata ha detto inoltre che il Pisa è sempre più in pieno rilancio dopo il ritorno di D'Angelo in panchina, la vittoria per 3 a 1 sul Cosenza fa sprofondare i prossimi avversari dei rosanero in zona retrocessione diretta. Ultimi tre posti occupati da un Perugia sempre più in crisi, così come il Venezia sconfitto questo pomeriggio a Como per 1-0. Superando i veneti, il Como esce dalla zona rossa ma rimane in piena zona playout in compagnia del Benevento di Cannavaro che fa soltanto 1-1 con il Bari.

Il Palermo supera anche il Parma e si porta a metà classifica, a quattro punti dalla zona playout così come a quattro punti dalla zona play-off che comincia con il Brescia che ha impattato 1-1 con l'Ascoli e che condivide con i marchigiani la settima e l'ottava posizione della classifica. Il turno si chiuderà con Reggina - Genoa big match di alta quota che tuttavia non cambierà la fisionomia della classifica che vede il Frosinone al comando con 27 punti seguito dal Genoa con 22. Al momento la Reggina é quinta con 19 punti e vincendo potrà soltanto agganciare il Genoa al secondo posto.

© Riproduzione riservata