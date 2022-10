Colpo grosso del Cittadella che sbanca il Curi a Perugia

Tra le tante caratterizzazioni della cadetteria, le continue sorprese settimanali sono sicuramente quelle che la rendono uno dei campionati più divertenti nel panorama europeo. Con la sconfitta casalinga del Perugia contro il Cittadella si è appena conclusa l’undicesima giornata di campionato di Serie B.

In testa ancora il Frosinone, che con la vittoria a Cosenza conferma l’ottimo stato di forma (quarta vittoria consecutiva e secondo miglior attacco) e si candida definitivamente ad essere una delle protagoniste del campionato. Beffato invece il Genoa di Blessin al 94’ dal Brescia; Cistana all’ultimo istante pareggia il match al Marassi, relegando in seconda posizione i grifoni, da soli a quota 22. Pareggio nei due big match tra Ternana e Bari (anticipo di venerdì). e tra Cagliari e Reggina. Il Pisa di D’Angelo con il pareggio ottenuto a Benevento continua la striscia di risultati utili consecutivi, confermando la crisi nera del Benevento che, oltre ad essere il secondo peggior attacco, scende in 17esima posizione.

La vera sorpresa del turno, probabilmente, è la schiacciante vittoria dei ragazzi di Corini a Modena. Con la vittoria al Braglia (0-2), il Palermo esce dalla zona playout e va a -6 dai playoff, in 14esima posizione attuale. La Spal di De Rossi viene fermata in casa dal Sudtirol per 1-1 e il Como perde ancora una volta in trasferta, questa volta a Parma per 1 a 0. Crisi nera anche per i lagunari che con la sconfitta interna contro l’Ascoli per 0 a 2 occupano attualmente la 18esima posizione, con la seconda difesa peggiore del torneo.

Lo spettacolo non manca, e l’equilibrio per ora caratterizza fino in fondo ogni zona della classifica. A testimoniare ciò la classifica stretta e il brevissimo distacco di punti. In Serie B, ancora, non ci sono protagonisti o spettatori assoluti.

