Ternana-Palermo, via alla prevendita: orari, biglietti, costo, settore ospiti

Il rendimento del Palermo è deludente, ma nonostante questo sembra che molti supporter partiranno dal capoluogo siciliano questo weekend alla volta di Terni, dove si giocherà l’8a giornata di campionato di Serie BKT.

Sono da poco state pubblicate le informazioni per assistere al match tra Ternana-Palermo, in programma sabato alle ore 14.00 allo stadio Liberati. Il club rossoverde ha comunicato che la prevendita apre alle 16 di martedì 4 ottobre.

Il prezzo per i biglietti del settore ospiti (la curva ovest), dove saranno disponibili parterre e primo livello, è di 13 euro (a cui vanno sommati 1,50 di prevendita).

Il comunicato

‘Sarà attiva dalle ore 16 di oggi la prevendita di Ternana-Palermo in programma alle ore 14.00 di sabato 8 ottobre allo stadio Libero Liberati, valida per l’ottavo turno del campionato di Serie BKT 2022/23.

I biglietti saranno disponibili online al sito http://www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali VivaTicket. Per le rivendite di Terni, i botteghini del Liberati saranno aperti il giorno della gara, sabato 8 ottobre, a partire dalle ore 9.00; una ulteriore postazione sarà riservata al ritiro accrediti (no stampa), a partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 14.00.

Si prega di evitare assembramenti’’.

