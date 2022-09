Il Palermo di nuovo a casa dopo il ritiro di Manchester: Valente pronto per il Sudtirol, Bettella a rischio

Il Palermo ha fatto rientro in sede proprio ieri sera ed oggi, domenica 25 febbraio, i giocatori usufruiranno di un giorno di riposo dopo la full immersion di Manchester dove Corini ha perfezionato il lavoro, fatto tanti colloqui e cercato di compattare ancor di più il gruppo anche attraverso iniziative ricreative. Come quella avvenuta venerdì sera, dopo l’amichevole vinta col Nottingham per 1 a 0.

I giocatori sono tornati a Palermo con la certezza di far parte di un gruppo importante che vorrà risultati. A partire da sabato prossimo contro il Sudtirol, matricola di questo campionato come i rosanero, che dopo una falsa partenza adesso sembra aver trovato un ritmo di marcia equilibrato. Forse però con qualche ambizione in meno rispetto al club di viale del Fante.

A Manchester Corini ha recuperato Valente ma probabilmente ha perso Bettella per la sfida con gli altoatesini: condizioni da rivalutare in settimana per il difensore rosanero alle prese con un problema muscolare. Broh, altro giocatore partito da Palermo con qualche problema fisico, in settimana ha svolto parecchie sedute differenziate: si spera possa aggregarsi al gruppo quanto prima. Stesso discorso per Accardi che continua la sua marcia di avvicinamento al ritorno in campo che appare vicino (una o due gare circa).

Per il resto gruppo tutto disponibile per il mister rosanero che anche durante il mini ritiro inglese non ha mai smesso di pensare al campionato ed al prossimo avversario. Adesso bisogna fare sul serio, il tempo per creare l’amalgama c’è stato. Ora occorre fare risultati, soprattutto in casa tra le mura amiche, dove il Palermo nelle prossime 4 gare giocherà per ben 3 volte.

© Riproduzione riservata