Torino-Palermo 3-0, rosa fuori dalla Coppa: la gara minuto per minuto

Si disputa a Torino la gara valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023.

94' Fischia tre volte il direttore di gara. All'Olimpico Grande Torino termina 3-0 per la squadra di Juric, che accede ai 16esimi di finale.

90' L'arbitro concede 4' di recupero.

88' La partita non ha più nulla da dire. Il Torino si diverte sul 3-0.

86' Continua a produrre occasioni il Torino: Aina calcia fortissimo da posizione defilata e il pallone termina addirittura in fallo laterale.

85' Congela la partita la squadra di Juric, manovrando il pallone nella sua metà campo. Juric fa entrare anche Bayeye, arrivato dal Catanzaro qualche settimana fa.

83' Torino padrone del campo. Il Palermo adesso ha mollato e aspetta solo il fischio finale

82' Altro cambia per il Palermo: dentro Silipo al posto di Soleri.

78' Tris del Torino! Gol di Pellegri da due passi. Qualificazione in ghiaccio e Palermo sulle ginocchia.

76' Anche Juric opera i primi cambi: Pellegri per Sanabria. Dentro anche Linetty per Seck.

74' Di Benedetto mescola le carte: dentro Crivello al posto di Sala e Damiani per Elia.

73' Raddoppio del Torino! Gol di Radonjic su assist di Lukic.

70' Occasione per il Palermo! Grande azione personale di Brunori che si libera dell'avversario con un sombrero, arriva ai 20 metri e calcia ma il suo tiro è troppo centrale.

69' Secondo Cooling Break della partita.

67' Primo cambio per il Palermo: fuori Floriano e dentro Stoppa. Primi minuti anche per il trequartista di proprietà della Sampdoria.

66' Radonjic calcia forte ma trova la risposta di Pigliacelli. Torino ancora pericoloso.

64' Il Palermo sembra sulle gambe adesso: anche il gol annullato non ha dato la scossa giusta ai siciliani. Continua ad attaccare il Torino.

Gol annullato, posizione di fuorigioco

59'- Intervento del Var per possibile posizione di fuorigioco.

59' 2-0 per il Torino! Gol di Radonjic su assist di Sanabria.

57' Pericoloso il Palermo! Cross di De Rose all'indirizzo di Floriano ma Djidi ci mette una pezzo e intercetta sul più bello la sfera.

55' GOL DEL TORINO! Lukic calcia fortissimo con il sinistro e piazza il pallone all'angolino. Cambia dunque il parziale: 1-0 per i granata.

53' Colpo di testa di Singo sugli sviluppi di calcio d'angolo: pallone che termina alto sopra la traversa. Pericoloso il Torino.

51' Azione straordinaria di Aina che termina col destro di Lukic: troppo debole però la conclusione con Pigliacelli che blocca alla sua sinistra senza problemi.

49' Occasione per il Palermo! Floriano col destro a giro trova l'ottima risposta di Milinkovic-Savic. Rosanero vivi e pericolosi.

48' Gran numero di Seck su Marconi, ma poi l'esterno si incarta e perde l'attimo decisivo per rendersi pericoloso. Tanti spazi in questi inizio di secondo tempo

46' Primo possesso per il Torino in questo secondo tempo, ma il Palermo è partito subito aggressivo.

Si ricomincia

47' E' stata l'ultima occasione della prima frazione: il direttore di gara fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. Buon Palermo nei primi 20', poi il Torino è salito in cattedra.

46' Ancora occasione clamorosa per il Torino! Radonjic calcia forte col destro e il pallone sfiora il palo lontano.

45' L'arbitro concede 2' di recupero.

45' Occasione Torino! Aina di testa calcia alto da pochi passi. Il Palermo ha sofferto negli ultimi 15' del primo tempo.

44' Ancora bravissimo Sala che recupera l'ennesimo pallone della sua partita: il Palermo prova a ripartire con lo spunto di Floriano, ma il passaggio è sbagliato e Aina può intercettare.

42' Occasione per il Torino! Cross insidiosissimo da Radonjic e Sanabria non arriva sul pallone per questione di millimetri. Dietro di lui, in ritardo anche Singo. Si salva il Palermo: ancora 0-0 il punteggio.

40' Pallaccia di Singo che calcia altissimo! Ottima copertura ancora una volta di Sala sulla fascia sinistra.

39' Può respirare il Palermo dopo la grande pressione del Torino. Fallo laterale per gli ospiti.

37' Radonji calcia alto dai 16 metri! Grande occasione per il Torino. Sta crescendo la squadra di Juric.

35' Pericoloso ancora Seck ma ottima la chiusura di Sala. Buona partita fin qui da parte del nuovo acquisto del Palermo (dal Sassuolo).

33' Occasione Torino! Sinistro potente di Lukic e pallone che termina fuori di poco alla destra di Pigliacelli. C'è stata anche una deviazione; ci sarà calcio d'angolo.

32' Colpo di testa di Aina! Pallone altissimo. Il Palermo può ripartire dal basso.

27' Tiene il punteggio di 0-0 all'Olimpico Grande Torino. I padroni di casa non riescono a trovare il varco giusto, i rosanero si chiudono bene dietro e provano di tanto in tanto a ripartire.

25' Uno-due tra Radonjic e Sanabria! Buttaro riesce ad intercettare la sfera in scivolata. Tiene la difesa del Palermo.

23' Brunori guadagna un calcio di punizione e il Palermo lo batte rapidamente prendendo un po' alla sprovvista il Torino. I granata riconquistano però velocemente la sfera.

Riprende il match

22' L'arbitro ferma il gioco: primo cooling break della partita.

21' Pericoloso il Torino con Seck! L'esterno salta Marconi e arriva ridosso dell'area piccola, ma Sala ci mette una pezza in scivola e concede solo un calcio d'angolo.

19' Si fanno sentire gli 800 tifosi rosanero venuti fino a Torino. Primi 20' ottimi da parte della squadra siciliana.

16' Occasione per il Palermo! Ancora pericolosa la squadra di Di Benedetto, questa volta con Elia. L'esterno offensivo aveva fatto tutto benissimo ma poi ha calciato malissimo dai 20 metri, con il sinistro (il piede debole).

14' Palermo alto e aggressivo. Il Torino non trova spazio per il momento.

10' Pericoloso il Torino! Radonjic supera Buttaro sulla corsia di sinistra e Marconi all'ultimo ci mette una pezza. La squadra di Juric prova ad affacciarsi di nuovo dalle parti di Pigliacelli.

9' Occasione clamorosa per il Palermo! Ancora un pallone perso a centrocampo; Brunori calcia a giro dal limite corto dell'area di rigore ma Milinkovic-Savic si supera con un intervento superlativo. La prima grande chance è di marca rosanero.

6' Occasione Palermo! Brutto pallone perso in mezzo al campo dal Torino e recuperato da Floriano che prova il destro da centrocampo: Milinkovic-Savic addormenta la palla con il petto. Ancora 0-0 il risultato.

5' Prova il Palermo a rendersi pericoloso: non si chiude l'uno-due tra Brunori e Soleri.

4' Primo pericolo creato dal Torino! Tanti rimpalli in area di rigore sugli sviluppi di calcio d'angolo. La sfera termina sui piedi di Lukic che dai 20 metri calcia forte, ma a lato. PIgliacelli battezza fuori.

3' Il Torino palleggia nella metacampo del Palermo. I padroni di casa vogliono subito imporre il proprio gioco.

1' Primo pallone mosso dal Palermo, che in questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra

