Calendario di Serie B, Palermo in attesa: ecco come verranno scelti gli accoppiamenti

Ancora poche ore e il Palermo scoprirà il suo primo avversario della prossima stagione di Serie B. La presentazione del nuovo calendario, avverrà nell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, a partire dalle 20.30.

La Lega Serie B, attraverso un comunicato, ha reso noti i criteri per la composizione del prossimo calendario. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta.

Le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023. Relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell'ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.

I rosanero, in attesa di conoscere l'entità del primo impegno in campionato, hanno intanto messo nel mirino il primo appuntamento ufficiale della stagione: il primo turno di Coppa Italia contro la Reggiana, il 31 luglio alle 21.00, allo stadio Renzo Barbera. Prima, le due trasferte già programmate contro l' ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio (a Marineo) e contro il Pisa il 21 luglio, a Rovetta, sede del ritiro del club nerazzurro.

