La Feralpisalò abbatte la Reggiana e va in semifinale dei playoff

Feralpisalò in semifinale dei playoff promozione di Serie C. La squadra di Vecchi, dopo la vittoria per 1-0 all’andata, si impone 2-1 sul campo della Reggiana grazie alla doppietta di Miracoli, in gol al 34° e al 35° del primo tempo. Al 3° della ripresa accorcia Cremonesi (che poi verrà espulso all’80°), ma il risultato non cambia e la Feralpisalò stacca il pass per la semifinale dove affronterà la vincente del match tra Palermo e Virtus Entella (all’andata i rosanero si sono imposti 2-1 in trasferta).

© Riproduzione riservata