Palermo-Virtus Entella cambia di nuovo orario: in campo alle 21, ecco perché

C'è entusiasmo tra i palermitani. Martedì, alle 20.30, la squadra di Baldini scenderà in campo contro la Virtus Entella, allo stadio Comunale di Chiavari, per l'andata dei quarti di finale dei playoff. I tifosi rosanero sperano di vivere un'altra trasferta trionfale, come quella di Trieste dell'8 maggio (1-2 con doppietta di Floriano). Sarà diverso il giorno (Triestina-Palermo si giocò di domenica) ma non l'obiettivo: qualificarsi e credere ancora nel sogno Serie B. Ci credono i calciatori e ci credono anche i supporters siciliani.

A circa 60 minuti dall'inizio della vendita dei biglietti, i tagliandi staccati nel settore ospiti erano infatti già 207. Un dato incredibile, che sarà sicuramente destinato a crescere nelle prossime ore. La capienza della Curva Nord dello stadio, destinata proprio ai tifosi ospiti, è di 1700 persone.

Difficile, adesso, capire se lo spazio deidicato ai palermitani sarà sold out, ma c'è ottimismo per superare la quota 1000 raggiunta a Trieste. Il giorno, non è esattamente il più comodo in assoluto, ma la passione è tanta e molti supporters (soprattutto del Nord, ma non solo) stanno già organizzando la trasferta di Chiavari. Destinazione, anche questa, non proprio "comoda".

Intanto il Palermo di Silvio Baldini, questa mattina, è tornato ad allenarsi. Lavoro di scarico e anche qualche esercizio col pallone per i calciatori, che ieri hanno beneficiato di un giorno di riposo. A "Tommaso Natale" solita concentrazione e determinazione, quella che Baldini pretende dai suoi in ogni seduta d'allenamento.

Il ritorno della doppia sfida, si giocherà al Barbera giorno 21 maggio. Inizialmente la gara era prevista per le 18.00, sabato. Ieri la Lega aveva cambiato orario posticipando la sfida alle 20:30. Oggi, di nuovo un'ulteriore variazione: si giocherà alle 21.

È la seconda volta che si cambia in 2 giorni, e questa volta la ragione è di natura "televisiva": la partità sarà infatti trasmessa su Rai Play (stesso destino di Triestina-Palermo).

© Riproduzione riservata